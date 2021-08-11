Суд в Ростове арестовал два автомобиля экс-супруги Мамаева

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал два автомобиля Аланы Мамаевой в качестве обеспечительной меры по иску о разделе совместно нажитого с футболистом Павлом Мамаевым имущества:

- В рамках иска были приняты меры по его обеспечению - был наложен арест на имущество Аланы Мамаевой, а именно на автомобили Range Rover и Bentley Continental.

Отмечается, что владелец не сможет продать или подарить эти машины до вынесения решения по иску.

Напомним, что в марте Мамаева в своем инстаграме рассказала, что разводится с Павлом «мирно и без скандалов», а также не претендует на раздел имущества, не просит алиментов и разрешает видеть детей в любое время.