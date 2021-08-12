Развитие корпоративного спорта обсудят на Форуме «Россия – спортивная держава»

Одной из площадок по обсуждению ключевых вопросов современной спортивной повестки станет круглый стол «Механизмы развития корпоративного спорта». Цель дискуссии — выработать единый подход к его совершенствованию. Тема интересна для представителей как крупного, так и малого и среднего бизнеса.
Основными вопросами для обсуждения станут: эффективные формы вовлечения сотрудников предприятий в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, система корпоративных мероприятий – лучшие практики, развитие кадрового патриотизма в компании на основе спорта и здорового образа жизни, зарубежные практики по развитию корпоративного спорта, ЗОЖ и спорт — тренды XXI века. Также участники рассмотрят все возможные концепции, дорожные карты и шаги дальнейшего развития корпоративного спорта в нашей стране.
Модератор круглого стола, Президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев отмечает, что накопилось много вопросов, предложений, тем для обсуждения, которые важно коллегиально решить для будущего блага спорта в России.
Тема круглого стола актуальна потому, что в жизнь не только человека, но и бизнес-компаний — от совсем небольших и до корпораций-гигантов — прочно входит понимание ценности здорового образа жизни. Зарубежные страны стали развивать в компаниях корпоративный спорт гораздо раньше России. Например, в Европе и Америке практически в каждой организации существует хотя бы одна команда по какому-либо виду спорта.
Наша страна тоже развивается в этом направлении. По подсчетам компании «Руспортинг», более 70% компаний в России со штатом от 50 человек имеют команду хотя бы в одном виде спорта, чаще всего в футболе. У 80% средних компаний организованы по 3-4 команды в нескольких дисциплинах: футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе. А крупные компании со штатом в несколько тысяч человек содержат более пяти команд и устраивают внутренние корпоративные спартакиады.
Участники круглого стола «Механизмы развития корпоративного спорта» по итогам дискуссий сформируют свои предложения в итоговую резолюцию Форума.
Ознакомиться с предварительной программой и подать заявку на аккредитацию можно на официальном сайте Форума.