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12 августа 06:00

Развитие корпоративного спорта обсудят на Форуме «Россия – спортивная держава»

С 8 по 10 сентября в Казани пройдёт IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Одной из площадок по обсуждению ключевых вопросов современной спортивной повестки станет круглый стол «Механизмы развития корпоративного спорта». Цель дискуссии — выработать единый подход к его совершенствованию. Тема интересна для представителей как крупного, так и малого и среднего бизнеса.

Основными вопросами для обсуждения станут: эффективные формы вовлечения сотрудников предприятий в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, система корпоративных мероприятий – лучшие практики, развитие кадрового патриотизма в компании на основе спорта и здорового образа жизни, зарубежные практики по развитию корпоративного спорта, ЗОЖ и спорт — тренды XXI века. Также участники рассмотрят все возможные концепции, дорожные карты и шаги дальнейшего развития корпоративного спорта в нашей стране.

Модератор круглого стола, Президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев отмечает, что накопилось много вопросов, предложений, тем для обсуждения, которые важно коллегиально решить для будущего блага спорта в России.

Тема круглого стола актуальна потому, что в жизнь не только человека, но и бизнес-компаний — от совсем небольших и до корпораций-гигантов — прочно входит понимание ценности здорового образа жизни. Зарубежные страны стали развивать в компаниях корпоративный спорт гораздо раньше России. Например, в Европе и Америке практически в каждой организации существует хотя бы одна команда по какому-либо виду спорта. 

Наша страна тоже развивается в этом направлении. По подсчетам компании «Руспортинг», более 70% компаний в России со штатом от 50 человек имеют команду хотя бы в одном виде спорта, чаще всего в футболе. У 80% средних компаний организованы по 3-4 команды в нескольких дисциплинах: футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе. А крупные компании со штатом в несколько тысяч человек содержат более пяти команд и устраивают внутренние корпоративные спартакиады. 

Участники круглого стола «Механизмы развития корпоративного спорта» по итогам дискуссий сформируют свои предложения в итоговую резолюцию Форума.

Ознакомиться с предварительной программой и подать заявку на аккредитацию можно на официальном сайте Форума.

источник: «Советский спорт»
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