Анна Филиппова выиграла титул «Миссис Россия»

Лауреатом конкурса «Миссис Россия» стала 38-летняя многодетная мама из Новокузнецка Анна Филиппова. Об этом «Советскому спорту» стало известно от организаторов конкурса, фонда поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

У бизнес-леди, ресторатора трое детей. «Национальный титул дает право в течение года официально представлять фонд «Планета женщин» в России», — указано в сообщении пресс-службы.

В конкурсе в нескольких номинациях приняли участие 23 женщины из разных регионов России, которые получили официальные титулы в своих областях.

«Советский спорт» присоединяется к поздравлениям!