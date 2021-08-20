WADA лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Афинах

Всемирное антидопинговое агентство лишило аккредитации лабораторию в Афинах.
Как сообщает пресс-служба WADA, решение было принято во время внеочередного заседания организации, которое было проведено в онлайн-режиме. Отмечается, что греческая антидопинговая лаборатория не соответствует международному стандарту.
Напомним, что ее работа была приостановлена на полгода еще 1 октября 2019 года. Лаборатория не обладает возможностью проводить тесты во время пандемии COVID-19. Проверки WADA не выявили достаточных изменений, благодаря которым лаборатории можно было вернуть аккредитацию.
Организация в Афинах может обжаловать решение в CAS.
источник: WADA