III международный конный фестиваль «Иваново Поле» пройдет в Подмосковье с 26 по 29 августа

В программе – соревнования по драйвингу, поло, конкуру, показательные выступления по джигитовке, вестерну, дрессуре, выездке и другие. Программа расписана без перерывов с утра и до вечера на протяжении четырех дней.

Однако замысел фестиваля куда шире просто спортивного события. Как отметила директор III Международного фестиваля «Иваново поле 2021» Кристина Корженевская: «Фестиваль изначально был задуман для того, чтобы возродить интерес россиян к конному спорту и культуре конных состязаний. Поэтому в его программе традиционно масса зрелищных исторических площадок, которые показывают роль лошади в жизни общества и людей разных эпох, обучающие и развлекательные площадки для взрослых и детей, где можно не только больше узнать о об этих благородных животных, но подружиться с пони и другими лошадьми, а также обучиться азам верховой езды».

Среди новинок программы в 2021 году – рыцарский Турнир Святого Георгия, который впервые пройдет в рамках «Иванова Поля». Гости Фестиваля увидят бой 12 конных рыцарей из Канады, Германии, Норвегии, Голландии, Белоруссии и России, а также турнир пеших латников.