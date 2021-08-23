«Горячая трасса» на озере Эльтон

Hot road или «горячая трасса»: именно так называется дистанция, которую выдержали не все участники.

Трасса в 61 км оказалась коварной даже для тех, кто готовился 2 года и бегал в условиях летнего зноя. Эльтон непростое место.

На дистанцию вышли 68 человек, из них шестеро были вынуждены сойти по разным причинам. Дистанция входит в состав эстафетной гонки. Первая часть эстафеты в 90 км прошла ночью, вторая в 61 км оказалась самой сложной из трех составляющих. По условиям соревнований, командный зачет аннулируется, если один из этапов не выполнен, при этом сохраняется индивидуальный зачет каждого спортсмена. Первые участники, кому удалось одолеть дистанцию уже финишировали. С результатом 5 часов 9 минут финишировал Татарнев Александр (Ростовская область), вторым пришел Фирсов Александр из Владимирской области, ему удалось преодолеть гонку за 5 часов 21 минут и 15 секунд. Третьей на дистанции в общем зачете стала Дятлова Елена из Санкт-Петербурга, ей удалось опередить ближайшего соперника из Крыма на 2 минуты. Болдырева Оксана и Шевчук Алена заняли второе и третье место соответственно. Разница между девушками составляет чуть больше часа, но они не уступили свои медали.

На этой трассе оказалось много работы для медицинской службы. Малейшее недомогание и неправильно принятое решение о продолжении гонки могли оказаться фатальными ошибками для нескольких участников. Мед службой было снято с дистанции 4 человека, все они сейчас находятся в полном порядке.

Далее эстафету в 21 км приняли на дистанции Gagarin Race, где на старт вышло 50% девушек. Перед стартом одной из самых многочисленных дистанций все участники дружно станцевали «макарену» и отправились в гонку с приподнятым настроением.