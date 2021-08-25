Цифровизация развивает спорт в России: Digital.Sport в рамках Форума «Россия – спортивная держава»

Эксперты обсудят цифровизацию массового и профессионально спорта в России.

Форум Digital.Sport рассчитан на аудиторию цифрового спортивного десанта - руководителей и специалистов на всех уровнях власти, начинающих предпринимателей и других лидеров изменений в интересах национального (либо опережающего) развития Российской Федерации.

Необходимость проведения digital-форума обусловлена тем, что цифровизация является одним из главных векторов развития физической культуры в России. Министерство спорта РФ в 2020 году опубликовало аналитическое исследование «Индекс цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта». В документе содержатся результаты онлайн-анкетирования 81 региона РФ. Средний показатель исследования – 15,7 %. Это означает низкий уровень цифровизации с высоким потенциалом для роста.

Министр спорта России Олег Матыцин отмечает, что сейчас в России активно идет цифровизация системы физической культуры и спорта в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика», а форум Digital.Sport как раз является одной из главных площадок для обмена опыта и реализации предложений в этом направлении. В рамках события запланированы стратегические мероприятия, в которых примут участие эксперты спортивной отрасли и популяризаторы физической культуры и здорового образа жизни.