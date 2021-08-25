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26 августа стартует Чемпионат России по водно-моторному спорту
25 августа 17:54

26 августа стартует Чемпионат России по водно-моторному спорту

Чемпионат состоится в акватории Верхней Волги, на базе event-отеля «Конаково Ривер Клаб».

С 26 по 30 августа в Тверской области в акватории Верхней Волги пройдет первый этап Чемпионата России в классе аквабайк и гидрофлайт, а также всероссийские соревнования среди детей в классах аквабайк-фристайл и аквабайк-скидивижн GP3 на Кубок ФВМСР. Организатор – Федерация водно-моторного спорта России (ФВМСР).

Тверская область много лет подряд принимает главные соревнования водно-моторного спорта, правительство региона оказывает мероприятиям всестороннюю поддержку. Инфраструктура event-отеля «Конаково Ривер Клаб» и ширина акватории Волги, достигающая полутора километров, позволяют проводить здесь соревнования самого высокого уровня.

«Чемпионат России по водно-моторному спорту, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Наш регион, в котором находится огромное количество рек и озер, и который имеет самую современную и комфортную дорожно-транспортную инфраструктуру, удобную для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта», – считает губернатор Игорь Руденя.

С каждым годом титульные соревнования в новых дисциплинах водно-моторного спорта собирают все больше участников. В этом году организаторы ожидают 150 спортсменов из 15 регионов страны. На соревнованиях будет разыграно 30 комплектов медалей и кубков.

В аквабайке соревнования состоятся в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Наиболее упорная борьба ожидается в классе Skidivision, где примет участие наибольшее число атлетов. Главные фавориты на сегодняшний день – Эдуард Саркисян, Родион Яшков. Во фристайле главные фавориты – обладатель бронзовой награды Чемпионата мира и многократный чемпион России Сергей Чемезов и его партнер по команде Федерации водно-моторного спорта Москвы, многократный чемпион России Арсений Матанцев. Другие российские фристайлисты также демонстрируют высокий уровень мастерства, поэтому интрига в классе сохраняется.

Обладатель бронзовой награды Чемпионата мира и многократный чемпион России Сергей Чемезов.

Официальные соревнования по гидрофлайту в России проводятся второй год. Напомним, в прошлом году Россия стала первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза (UIM), кто провел официальный национальный Чемпионат в гидрофлайте.

В классе гидрофлайт в соревнованиях планируют принять участие 20 спортсменов, вдвое больше, чем в прошлом премьерном году. Фавориты в этом классе много лет успешно выступают на соревнованиях международного класса, занимая призовые места. Это чемпион страны прошлого года Антон Попов, Андрей Смирнов, Александр Барс.

Во всероссийских детских соревнованиях по аквабайку призовые места разыграют среди юных гонщиков трех возрастных групп: 8-9 лет, 10-12 лет и 13-14 лет в двух классах: фристайл и скидивижн кольцевые гонки.

«Официальные детские соревнования мы проводим второй год. Наша задача – сделать их регулярными. Такие шаги добавляют ценности нашему спорту, мотивируют юное поколение вести здоровый образ жизни и расти в здоровой среде. Кроме того, как показывает практика, часто именно спортсмены, занимающиеся водно-моторным спортом с ранних лет, показывают выдающиеся результаты уже во взрослых соревнованиях. Отдельный зачет в аквабайке мы также проведем среди женщин, - стереотип, что это мужской вид спорта, давно позади», - комментирует Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

источник: «Советский спорт»
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