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Президент SportAccord и GAIFS Рафаэль Кьюлли примет участие в Форуме «Россия – спортивная держава»
27 августа 14:22

Президент SportAccord и GAIFS Рафаэль Кьюлли примет участие в Форуме «Россия – спортивная держава»

Делегация ассоциации SportAccord во главе с президентом Рафаэлем Кьюлли примет участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет 8-10 сентября в Казани.

В рамках деловой программы состоится Презентационная секция: «Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд – 2022»: интеграция российского спорта на международной арене».

Также к участию в секции приглашены Президент альянса независимых признанных членов спорта Стефан Фокс, Исполнительный директор конвенции SportAccord Хатт Нис, Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и другие.

– Для меня и делегации SportAccord большое удовольствие вернутся в Россию на предстоящее событие в Казани. «Россия – спортивная держава» – это идеальная платформа для обсуждения вопросов, лежащих в основе развития спорта. Наше участие в Форуме позволит нам провести продуктивные встречи с нашими федеральными и региональными коллегами, чтобы обсудить ход подготовки к встрече в следующем году в Екатеринбурге, а также связаться с лидерами спортивной индустрии и заинтересованными сторонами перед всемирным саммитом спорта и бизнеса «СпортАккорд – 2022» и стартом выбора города-организатора мировых мультиспортивных игр GAIFS, – говорит Рафаэль Кьюлли.

Стенд Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд – 2022» будет представлен на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы». Запланированы встречи с региональными министрами спорта и руководителями Федераций спорта.

Более подробно узнать о предстоящем в Екатеринбурге событии можно будет в двухэтажном павильоне Свердловской области в выставочном центре Форума «Россия – спортивная держава». Здесь же будут выставлены картины казанского художника Ильнура Сиразиева – в 2022 году они войдут в экспозицию ArtAccord.

Стоит отметить, что российский оргкомитет саммита возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уделяет повышенное внимание предстоящему глобальному деловому событию.

источник: «Советский спорт»
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