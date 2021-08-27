2 сентября стартует XIX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»

Со 2 по 7 сентября в Москве и Московской области пройдет XIX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Из более чем 70 заявок в конкурсную программу было отобрано более 60 картин из Англии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Кыргызстана, Сербии, Франции и других стран.

На сегодняшний день фестиваль является крупнейшим спортивным киносмотром в Восточной Европе и странах СНГ. Его возглавляет легендарная фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Правительства Московской области, Министерства культуры Московской области, холдинга «Газпром-медиа», Администрации городского округа Красногорск Московской области.

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации: «Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» нацелен на продвижение важного для отечественного кинематографа жанра – спортивного кино. Фильмы про спорт, вдохновляющие и дающие веру в то, что нет ничего невозможного, покорили мировую аудиторию. За годы существования проект завоевал высокое признание не только в России, но и далеко за ее пределами».

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации: «На протяжении многих лет зрителям фестиваля предоставляется возможность увидеть лучшие спортивные киноленты со всего мира. В этом году будут представлены более 60 картин – это не только игровое кино, но и сериалы, короткометражные и документальные фильмы. Фестиваль «KRASNOGORSKI» знакомит нас с неповторимой красотой мира спорта и кино. Уверен, представленные киноработы найдут особое место в сердце каждого зрителя. У фестиваля поистине важная миссия – продвижение спортивных идеалов и ценностей. Ведь нам так важно вдохновлять молодое поколение на новые достижения. Желаю участникам получить признание от главных судей фестиваля – его зрителей. Всем – удачи и новых творческих свершений!»

Станислав Поздняков, Президент Олимпийского комитета России: «За последние годы фестиваль стал не только ярким культурным событием международного уровня, но и по праву считается сегодня крупнейшим конкурсом спортивного кино не только России, но и всей Восточной Европы. В рамках МФСК состоялось более ста мировых и российских премьер, было показано свыше тысячи игровых и документальных лент, созданных в десятках стран. Неизменный успех фестиваля наглядно свидетельствует о росте интереса к качественному художественному кино о звездах спорта и исторических спортивных победах. Игры XXXII Олимпиады, недавно завершившиеся в Токио, подарили массу уникальных сюжетов и практически готовых сценариев для кинематографистов. Уверен, уже на следующем, юбилейном МФСК мы увидим художественное воплощение событий, свидетелями которых стали этим летом в Японии. Герои Олимпиады этого достойны! Нынешний фестиваль несет также особый смысл, являясь символическим мостиком между прошедшими летними и грядущими зимними Олимпийскими играми. Пекин 2022 стартует уже через несколько месяцев. «KRASNOGORSKI» проходит в тот момент, когда спортивные подвиги, истории героических побед и невероятных преодолений как никогда востребованы нашим обществом».