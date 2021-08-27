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27 августа 14:52

2 сентября стартует XIX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»

Все показы в рамках фестиваля в Москве и Московской области будут традиционно бесплатными для всех зрителей.

Со 2 по 7 сентября в Москве и Московской области пройдет XIX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Из более чем 70 заявок в конкурсную программу было отобрано более 60 картин из Англии, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Кыргызстана, Сербии, Франции и других стран.

На сегодняшний день фестиваль является крупнейшим спортивным киносмотром в Восточной Европе и странах СНГ. Его возглавляет легендарная фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Правительства Московской области, Министерства культуры Московской области, холдинга «Газпром-медиа», Администрации городского округа Красногорск Московской области.

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации: «Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» нацелен на продвижение важного для отечественного кинематографа жанра – спортивного кино. Фильмы про спорт, вдохновляющие и дающие веру в то, что нет ничего невозможного, покорили мировую аудиторию. За годы существования проект завоевал высокое признание не только в России, но и далеко за ее пределами».

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации: «На протяжении многих лет зрителям фестиваля предоставляется возможность увидеть лучшие спортивные киноленты со всего мира. В этом году будут представлены более 60 картин – это не только игровое кино, но и сериалы, короткометражные и документальные фильмы. Фестиваль «KRASNOGORSKI» знакомит нас с неповторимой красотой мира спорта и кино. Уверен, представленные киноработы найдут особое место в сердце каждого зрителя. У фестиваля поистине важная миссия – продвижение спортивных идеалов и ценностей. Ведь нам так важно вдохновлять молодое поколение на новые достижения. Желаю участникам получить признание от главных судей фестиваля – его зрителей. Всем – удачи и новых творческих свершений!»

Станислав Поздняков, Президент Олимпийского комитета России: «За последние годы фестиваль стал не только ярким культурным событием международного уровня, но и по праву считается сегодня крупнейшим конкурсом спортивного кино не только России, но и всей Восточной Европы. В рамках МФСК состоялось более ста мировых и российских премьер, было показано свыше тысячи игровых и документальных лент, созданных в десятках стран. Неизменный успех фестиваля наглядно свидетельствует о росте интереса к качественному художественному кино о звездах спорта и исторических спортивных победах. Игры XXXII Олимпиады, недавно завершившиеся в Токио, подарили массу уникальных сюжетов и практически готовых сценариев для кинематографистов. Уверен, уже на следующем, юбилейном МФСК мы увидим художественное воплощение событий, свидетелями которых стали этим летом в Японии. Герои Олимпиады этого достойны! Нынешний фестиваль несет также особый смысл, являясь символическим мостиком между прошедшими летними и грядущими зимними Олимпийскими играми. Пекин 2022 стартует уже через несколько месяцев. «KRASNOGORSKI» проходит в тот момент, когда спортивные подвиги, истории героических побед и невероятных преодолений как никогда востребованы нашим обществом».

Ирина Роднина, Президент XIX Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI»: «Девятнадцать лет – это действительно большая работа, это уже серьезно. За это время наш фестиваль стал одним из самых крупных в Восточной Европе и странах СНГ. За прошедшие девятнадцать лет практически все регионы нашей страны участвовали в нем. Задача фестиваля – рассказать посредством кино о спорте. У фильмов о спорте очень много тем, и одна из самых важных – рассказать о человеке, который занимается спортом, который достигает вершин, который преодолевает себя, добивается результатов для себя, для своей команды, для своего города, для своей страны», – подчеркнула Президент XIX Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

В этом году в программе фестиваля представлены фильмы о спорте, спортсменах, тренерах и великих победах, среди которых: «Белый снег» (реж. Николай Хомерики), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (реж. Василий Чигинский), семейная картина «Маленький воин» (реж. Илья Ермолов), «На острие» (реж. Эдуард Бордуков), спортивная драма «Кок-Бору» («Время стойких», реж. Руслан Акун); короткометражные игровые фильмы, репортажи об экстремальных видах спорта, документальные ленты о легендарных спортсменах Галине Зыбиной «Девочка из блокадного Ленинграда», Светлане Журовой «Бег к победе», о начинающих юных спортсменах «Искра», а также жизнеутверждающая история тринадцатикратной чемпионки мира по армрестлингу среди спортсменов-опорников Ольги Буниной, манифест свободе и женской силе в картине «Athena Skates» и другие картины.

Зрители смогут увидеть картины о 50 видах спорта, таких популярных как футбол, хоккей и единоборства, смогут узнать про первые в истории Европейские игры, увидеть захватывающие полеты на лыжах, фрифлай и аэробатику, а также познакомиться с саамскими играми и российским дрифтом.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ И НОМИНАЦИИ

Традиционно конкурсную программу фестиваля оценивает компетентное международное жюри, представленное известными кинематографистами и представителями спортивной элиты. В этом году председателем жюри по традиции станет советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый вице-президент Гильдии актеров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют» Борис Токарев. Вместе с ним в жюри вошли: режиссер Артык Суюндуков (Киргизия), режиссер, актер Андрей Разумовский младший (Россия), оператор Павел Капинос (Россия), Паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина (Россия), Олимпийский чемпион по академической гребле, Президент Федерации академической гребли России Алексей Свирин, режиссер Самвел Матосян (Армения), актер Артем Семакин (Россия).

Жюри определит победителей в девяти номинациях: «Лучший дебют», «Лучший герой», «Сильные духом», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Легенды спорта», «Лучшая операторская работа», «Лучший художественный фильм», «Олимпийские ценности». Также будет определен Гран-При Фестиваля и вручены специальные призы: Приз жюри и Приз зрительских симпатий.

источник: «Советский спорт»
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