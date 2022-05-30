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Сергей Глухов: Все видели, что до последнего камня шла игра

Капитан национальной сборной России по керлингу Сергей Глухов поделился впечатлениями от победы на международном турнире, прошедшем в заполярной Дудинке.
Сергей Глухов: Все видели, что до последнего камня шла игра
30 мая 2022 21:30
автор: Дарья Иванова
автор фото: Томаш Воложанин

Шестой международный турнир Nornickel Curling Cup-2022 по керлингу прошел на ледовой арене «Таймыр» в Дудинке Красноярского края. Организацией первенства в Заполярье занимались Федерация керлинга России и Ассоциация «Новая лига» при поддержке генерального партнера – «Норникеля».

В этот раз сильнейшей командой стала «Россия 1» — Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб. В финальном противостоянии коллектив опередил «Россию-2» — Алексей Стукальский, Петр Дрон, Александр Еремин, Артур Али, Даниил Горячев.

Фото: Томаш Воложанин

По словам Сергея Глухова, финал вышел довольно напряженным. Однако победа в последнем старте сезона значительно подняла команде настроение,

- Все видели, что до последнего камня шла игра. Зоны маленькие, много бросков сложных мы выполняли, хороших и не очень. У нас все-таки получилось дожать. Хотя не было даже преимущества последнего камня с начала игры, потому что ребята в группе были выше нас, они имели этот хаммер, — прокомментировал Сергей Глухов. — С женскими командами тоже было сложно играть. С нашими потруднее, с девушками из Белоруссии немного попроще.

Отметим, что бронзы удалось добиться команде «Россия 2» Алины Ковалевой — Юлия Портунова, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина. Девушки переиграли коллектив Анны Сидоровой «Россия 3» — Кира Езех, Маргарита Фомина и Екатерина Галкина.

источник: «Советский спорт»
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