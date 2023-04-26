Брызгалова и Крушельницкий – снова вместе на льду, за Полярным кругом! Но выиграть не смогли

Самый северный турнир в мире в этот раз собрал уникальный состав участников и звездных гостей. Победителями стали многократный призёр чемпионатов мира Алина Ковалева вместе со скипом мужской сборной Алексеем Тимофеевым.

Впервые спустя пять лет на лед на официальном турнире вышли вместе чемпионы мира 2016 года Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким. А на церемонии открытия зажигали вместе ведущая Алла Михеева, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков и шестикратный призёр чемпионатов мира, биатлонист Антон Шипулин.

Но – обо всем по порядку.

Михеева снова на льду – только в керлинге!

Алла Михеева на льду чувствует себя как дома – дважды она принимала участие в шоу «Ледниковый период». А теперь Алла познакомилась и с еще одним ледовым видом спорта – керлингом. Она задорно провела церемонию открытия, а также вместе с партнером – фигуристом Иваном Букиным показала новый номер под живое исполнение группы «Бандерос».

– Недавно мы с Антоном Шипулиным заняли почетное последнее место в биатлонной эстафете, а теперь, глядишь, на будущий год будем выступать в керлинге и займем первое, – пошутила Михеева. – Мне очень понравилась погода, снег – я же сибирячка, все такое родное. В восторге от молодых спортсменов, их упорства. Верьте в себя, и все получится!

Шипулин привёз Легкова и устроил совместный мастер-класс

Шипулин вместе с товарищем по команде Матвеем Елисеевым в Дудинке — уже второй раз подряд. В этот раз к биатлонистам присоединился и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Ребята не только познакомились с керлингом, но и провели мастер-класс для местных лыжников и биатлонистов. Дети были в восторге: Легков подсказывал лайфхаки по технике передвижения на лыжах, а Шипулин с Елисеевым — работе на биатлонном стрельбище.

Источник фото: пресс-служба Nornickel Curling Cup

– Мы немного обижаем маленькие города, маленькие муниципальные образования, – заметил Шипулин. – И очень важно стратегически прилетать со звездным десантом, чтобы у детей появлялась дополнительная мотивация заниматься спортом. Нас пугали, что будет мороз -20, но на самом деле, погода была отличной. Организация отличная, как всегда — спасибо компании «Норникель».

Брызгалова и Крушельницкий – снова вместе и на пьедестале

Главной спортивной интригой турнира стало возвращение на лед самой звездной российской пары — Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого. У обоих в жизни много изменений: попробовали себя в роли тренеров, стали родителями. Но теперь словно и не было прошедших после Пхенчхана пяти лет. Супруги снова вместе на льду и на пьедестале – в упорной борьбе они заняли третье место.

– Изначально Анастасия не рассчитывала на какой-то грандиозный успех, — рассказал Крушельницкий. — Я всегда стремлюсь к большему. У нас такая… разноплановые мы с ней. Она ещё три года не играла, и непонятно было как-то, привыкнем ли быстро ко льду. Могу сказать, что пока не привыкли.

Супер-интрига: полуфиналистов определили только по доппоказателям

В этот раз страсти на льду Дудинки были почти олимпийские. Брызгалова и Крушельницкий в полуфинале проиграли Ковалевой с Тимофеевым. Но и выход в полуфинал в условиях огромной конкуренции — уже достижение. Например, чемпионам России Нкеируке Езех с Олегом Красиковым не удалось и этого.

Все дело в том, что в двух группах дуэты набрали одинаковое количество очков, и полуфиналистов пришлось определять по дополнительным показателям. Это – специальное упражнение на точность исполнения броска. Именно оно и вывело Брызгалову с Крушельницким в решающую стадию.

В финале Ковалева и Тимофеев встретились с Елизаветой Трухиной и Николаем Лысаковым. Матч завершился со счетом 9:7, хотя по ходу игры молодая пара заставила фаворитов понервничать.

– Мне кажется, из года в год в Дудинке все лучше и лучше, – заметила Алина. – Как обычно, было какое-то фантастическое открытие. Вроде думаешь, что еще больше не может быть, но нет, приезжаем и видим еще более масштабные открытия и закрытия, всю эту атмосферу.

Источник фото: пресс-служба Nornickel Curling Cup

Казахстан и Сербия – впервые за Полярным кругом

Компания «Норникель» системно участвует в развитии российского спорта. Арктический кубок стал редкой возможностью для российских команд сыграть на международном уровне. В этот раз в соревнованиях принимали участие спортсмены из Казахстана и Сербии. Оба дуэта приехали в Дудинку впервые.

– Мы рады, что каждую весну на протяжении многих лет наша маленькая арктическая Дудинка становится столицей международного турнира Nornickel Curling Cup, – отметила старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова. – Этот турнир намного больше, чем просто спортивное мероприятие. Это всегда яркий праздник и драйвер развития для самого города, потому что такие масштабные турниры требуют развития инфраструктуры и индустрии гостеприимства.

А еще в рамках соревнований впервые вновь состоялся и отдельный детский турнир, на который помимо местных команд, приехали спортсмены из Красноярска и Кузбасса.

– Каждый такой турнир дает толчок развития керлинга не только в России, в Красноярском крае, – сказал вице-президент Федерации керлинга России Сергей Веневцев. – У нас в крае на сегодняшний день уже более четырех тысяч занимающихся, это рекорд. Мы только успеваем открывать отделения. Уверен, после этого турнира уже с понедельника снова пойдут звонки от родителей – как записать ребенка в керлинг... И это замечательно!