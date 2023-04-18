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Девушку Бонда ждёт миссия в кёрлинге на Таймыре

Возвращение самой популярной пары в мировом кёрлинге состоится на международном турнире Nornickel Curling Cup, который пройдёт 23-26 апреля в заполярной Дудинке.
Девушку Бонда ждёт миссия в кёрлинге на Таймыре
18 апреля 2023 18:26
автор: Елена Григорьева
автор фото: «Советский спорт»

Супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий впервые сыграют вместе после Олимпиады-2018, на которой журналисты и болельщики называли их Бондом и его девушкой, мистером и миссис Смит.

Они и впрямь как герои кинофильма. В 2016 году Брызгалова и Крушельницкий выиграли два золота чемпионатов мира в микст-дабле и среди смешанных команд. И до сих пор их результат никто из россиян не может превзойти. В 2017-м сыграли свадьбу и отобрались на дебютную для дисциплины микст-дабла Олимпиаду-2018. На Играх в Пхенчхане они были одни из самых популярных спортсменов среди всех видов спорта. Пара выиграла бронзу Олимпиады-2018, но вскоре было объявлено о положительной пробе на мельдоний у Крушельницкого и его отстранении на четыре года.

Затем были спин-оффы Брызгалова играла в женских командах и стала тренером сборной России, а Крушельницкий открывал секцию кёрлинга в Санкт-Петербурге. И вот долгожданный сиквел о возвращении спортсменов, которые могут громко заявить о себе. Новая миссия арктический кубок. Соперники команды из Казахстана, Сербии и Белоруссии.

Источник фото: «Советский спорт»

Арктический кубок пройдёт уже в седьмой раз и вновь станет событием для мира кёрлинга. Старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова подчеркнула, что этот турнир больше, чем просто спортивное мероприятие. «Это всегда яркий праздник, приятные встречи с интересными людьми, много гостей и очень много улыбок. А для самого города – это спортивное событие еще и драйвер роста, потому что такие масштабные турниры требуют развития инфраструктуры и индустрии гостеприимства», отметила Лариса Зелькова.

Увидеть финал уникального турнира можно будет 26 апреля на телеканале «Спортивный» мультиплатформенного оператора Триколор. Начало трансляции в 9:00 по московскому времени.

А жители Дудинки смогут не только воочию посмотреть противостояние звёзд кёрлинга за арктический кубок, но и освоить азы биатлона и лыжных гонок. Учителя будут высочайшего уровня. Вновь приедут в Дудинку знаменитый биатлонист Антон Шипулин и призёр чемпионата мира Матвей Елисеев. В этот раз компанию им составит олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Источник фото: «Советский спорт»

Традиционно будет работать и дорожка для керлинга, где всех желающие смогут получить уроки от профессиональных инструкторов. Кроме того, в преддверии основного турнира состоится уже четвертый Junior Nornickel Curling Cup. Команды из Норильска, Дудинки, Красноярска и Кузбасса сыграют в нём 20-21 апреля.

«На турнир в Дудинке ежегодно с радостью приезжают иностранные команды. Это поистине большой праздник спорта для нас, участников и жителей города. Но самое главное – это дети, у которых появляется уникальная возможность наблюдать за игрой лучших керлингистов и лично выйти на арктический лед, чтобы посоревноваться со сверстниками из других регионов», – подчеркнул значимость турнира председатель комитета по спорту Государственной думы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

источник: «Советский спорт»
Девушку Бонда ждёт миссия в кёрлинге на Таймыре
Девушку Бонда ждёт миссия в кёрлинге на Таймыре
Возвращение самой популярной пары в мировом кёрлинге состоится на международном турнире Nornickel Curling Cup, который пройдёт 23-26 апреля в заполярной Дудинке.
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