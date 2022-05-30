Мастер-класс от биатлониста Шипулина, фигуристка Медведева на льду. Как проходил турнир по керлингу

«Арктический» кубок уже стал традиционным для Таймыра. На одноименной арене в городе Дудинка, самой северной в мире, с 2016 года собираются топ-керлингисты России и зарубежья. Организаторами, как всегда, выступили Федерация керлинга России и Ассоциация «Новая лига» при поддержке генерального партнера соревнований – «Норникеля».

НАПРЯЖЕННЫЙ ФИНАЛ И ПОБЕДА КОМАНДЫ ГЛУХОВА

Сергей Глухов со своей командой стал победителем WCT Nornickel Curling Cup-2022. В финале его коллектив «Россия 1» (Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов) оказался сильнее «России 4» (Алексей Стукальский, Александр Еремин, Артур Али, Петр Дрон и Даниил Горячев). Поединок завершился со счетом 7:6. Сергей Глухов принес команде золото в последнем броске восьмого энда.

Фото: Томаш Воложанин

Третью строчку заняла команда Алины Ковалевой «Россия 2» (Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Юлия Портунова и Галина Арсенькина). Коллектив одолел «Россию 3» (Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Кира Езех и Екатерина Галкина) со счетом 4:3.

КРАЙНИЙ СЕВЕР ВСТРЕТИЛ МИРОВЫХ ЗВЕЗД

Для местных жителей турнир – конечно, большой праздник. Жители, которые активно занимаются этим видом спорта, на три дня откладывают все дела. Дудинцы радушно встречают звездных гостей, болеют за любимцев и участвуют в мероприятиях.

В этом году хедлайнерами церемонии открытия стали биатлонисты Антон Шипулин и Матвей Елисеев, фристайлист Сергей Ридзик и фигуристка Евгения Медведева.

Двукратный призер Олимпийских игр порадовала зрителей новым номером, на постановку которого ушло два дня. «Таймыр» стал самой северной площадкой, на которой выступила фигуристка.

Фото: Томаш Воложанин

– Большое спасибо за прием, публика очень теплая. Надеемся, что мероприятие послужит для юных болельщиков еще большим стимулом к занятию спортом, – прокомментировала Евгения Медведева. – В керлинг сама я никогда не играла. Но это интересная, необычная игра. Организация и площадка были на уровне, хоть места для выступления из-за дорожек у меня было немного.

На арене выступили также юные фигуристы, акробаты и танцоры. На сцене под горловое пение коллективы коренных северных народов исполняли традиционные танцы. Красочное шоу второй год подряд ставил режиссер Илья Авербух. Он отметил, что в церемонии участвовало больше 100 человек, 90% из них – местные.

– Для меня большая честь снова быть постановщиком. Мы сделали совершенно новую церемонию с зажжением огня игр. Это нововведение турнира. Огромная честь, что Женя Медведева приехала сюда. Сам ее приезд – историческое событие. Уже есть договоренность, что в следующем году сразу после «Арктического» кубка пройдет гала-шоу фигуристов, среди которых будет в том числе и Женя, – рассказал Илья Авербух.

ШИПУЛИН НА СТРЕЛЬБИЩЕ, ЕЛИСЕЕВ НА РОЛИКАХ

А звезды биатлона провели для всех желающих мастер-класс по стрельбе и эстафету. Спортсмены готовились к тому, что площадка перед спорткомплексом будет еще заснеженной, как это обычно бывает в городе в конце мая. Однако в этот раз погода тут была, пусть и ветреной, но относительно теплой (+7 °C) и солнечной.

Фото: Томаш Воложанин

– Здесь замечательные люди, хорошая природа, жизнь бурлит. Думаю, все, кто пришел, получили удовольствие, побывав в роли биатлонистов. Сегодня самое главное – это спортивная атмосфера, улыбки, хорошее настроение, – поделился Антон Шипулин. – Здорово, что пригласили открывать такой турнир, я сюда в первый раз приехал. Керлинг мне нравится смотреть по телевизору, на этой Олимпиаде очень следил. Ни разу сам не пробовал поиграть, но хочется. И президент Федерации керлинга пообещал мне, что мы выйдем на дорожку в ближайшее время.

В свою очередь Матвей Елисеев встретил здесь много знакомых, с которыми тренировалась его супруга Анна, родившаяся в соседнем Норильске.

Фото: Томаш Воложанин

– Для меня новое событие – чемпионат по керлингу, но не Таймыр, – отметил Матвей Елисеев. – Керлинг – физически не самая сложная, но умственно – довольно активная игра. Надо думать, просчитывать… и точно попадать, тут есть сходство с биатлоном.

Фристайлист Сергей Ридзик остался под большим впечатлением и от первенства, и от Дудинки.

Фото: Томаш Воложанин

– Были самые высокие ожидания, и они оправдались, мне очень понравилось. У нас так даже Кубок мира не презентуют, как здесь это произошло. Очень воодушевляло, даже мурашки по телу шли. Надеюсь, что передача огня станет традицией, – отметил Сергей Ридзик. – Дудинка очень похожа на мой родной город Мончегорск, я как домой вернулся.

Напомним, что самая северная ледовая арена мира – «Таймыр», где ежегодно проводится Arctic Cup, появилась благодаря компании «Норникель». Также предприятие помогло Федераций керлинга России открыть здесь школу, где сегодня занимается 40 человек в возрасте от 9 до 62 лет.