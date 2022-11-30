Керлинг и командный дух. Министр спорта сыграл с журналистами и блогерами

ЗНАКОВЫЕ ЛЮДИ ТОЖЕ ВОВЛЕКАЮТСЯ В СПОРТ

- Керлинг – это очень интересно независимо от того, профессионал ты или любитель. Научиться можно достаточно быстро, ведь это командная игра, все вовлечены в процесс и помогают друг другу. В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» мы популяризируем различные виды спорта, вовлекая знаковых людей в различных сферах деятельности: журналистика, культура, образование, спорт. Надеюсь, это поможет сделать спорт нормой нашей жизни, – отметил министр.

Напутственные слова перед турниром сказал председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев:

- Помните, что министр проиграть не должен, - в шутку сказал глава федерации, и все рассмеялись – всем хорошо известно, что в одиночку в керлинге не выигрывают и не проигрывают. Игра, повторимся, командная.

Затем на лед спортивного комплекса вышли Yan Dilan, он же Артур Диланян – блогер, рэпер, продюсер и актер, участник Высшей лиги КВН в команде «Городъ Пятигорскъ»; Ольга Черника, автор видеоблога о спорте, фитнесе и активном образе жизни; видеоблогер Руслан Шарипов; главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко, корреспонденты и редакторы информационных агентств ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, телеканала МАТЧ ТВ, изданий «Спорт-Экспресс» и «Сноб».

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Настроение создавала легендарный скип российской сборной Анна Сидорова, которая еще до выхода на лед всех зажигательно учила керлинг-кричалкам.

Инструктировали игроков мастера спорта России по керлингу Герман Доронин и Алина Биктимирова.

- Сначала я думал, что мне этот инструктаж не поможет, - признавался наш представитель Николай Яременко, впервые в жизни не комментировавший керлинг, а вышедший на лед. - Алина все идеально объясняла и показывала, но у нее так легко и изящно все получалось: села, оттолкнулась, вытянулась в струну, крутанула камень по часовой стрелке. Я снял антислайдер с кроссовка – упал. Оттолкнулся – упал. Но потом очень быстро вошел в игру и получил гигантское удовольствие.

Четыре команды сыграли по олимпийской системе – и в итоге наш главред нарушил данный Свищевым совет: оказался в команде победителей, в то время как команда министра заняла почетное четвертое место. Но расстроенных в этот день на катке не было. Все получили удовольствие от командной работы. Точно можно признать, что для всех гостей тренировки спорт сделал еще один шаг к тому, чтобы стать нормой жизни.