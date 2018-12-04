Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года. CAS прогнулся под WADA

Керлинг 04 декабря 2018 21:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Кто-то очень хотел добиться максимального бана для нашего керлингиста.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Вы еще помните про Александра Крушельницкого? Вместе со своей очаровательной женой Анастасией Брызгаловой в Пхенчхане-2018 он выиграл первую в истории России олимпийскую медаль в керлинге (бронза в дабл-миксте), но через несколько дней в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Более идиотской ситуации придумать было сложно.

Допинг. В керлинге. Да еще и мельдоний, который пару лет назад чуть не похоронил весь российский спорт. И как можно представить, что спортсмен, находящийся в своем уме, целенаправленно принимает запрещенные препараты прямо по ходу олимпийского турнира?

Но это лирика. Россия вляпалась в очередную допинговую историю, а медали пришлось вернуть. Впрочем, Федерация керлинга России (ФКР) не сдалась и начала собственное расследование. Прорабатывались разные варианты, в том числе, с подставой от своих (мол, допинг Крушельницкому подкинули партнеры на сборах). К расследованию подключили даже СКР.

Но это не дало никаких результатов. В конце июля с подачи Международной федерации керлинга (WCF) Крушельницкий, не дожидаясь слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), подписал документ о том, что признает вину в этом деле и соглашается на двухлетнюю дисквалификацию.

- Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF. Основное наше требование, чтобы в соглашении было прописано, что наше расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен. В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но если они есть, отказываться от них нельзя, - заявил тогда в интервью российским СМИ президент ФКР Дмитрий Свищев.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ

Логика в этих действиях была. Однако в начале сентября WCF под давлением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвала предложение о мировом соглашении с Крушельницким.

- Вчера прошла встреча с представителями Всемирной федерации керлинга. Они предложили не подписывать соглашение до разбирательства в суде (CAS), сославшись на письмо от WADA. Антидопинговое агентство не согласно с предложением о двухлетней дисквалификации, они бы оспорили это в суде, - так прокомментировал эту ситуацию Свищев.

19 сентября в CAS прошло заседание по делу нашего спортсмена. Президент ФКР был удовлетворен ходом слушаний, и выразил надежду, что арбитр CAS примет во внимание все аргументы, которые были представлены в защиту Крушельницкого.

Однако уже после того, как WCF дезавуировало договоренности о подписании мирового соглашения, стало ясно, что дело развивается по самому плохому сценарию.

Поэтому новость о том, что CAS дисквалифицировал Крушельницкого на четыре года, появившаяся во вторник, вряд ли кого-то шокировала. WADA изначально было нацелено на самое строгое наказание для российского керлингиста и своего добилось.

Стоит отметить, что четырехлетний бан дают в том случае, если удалось доказать, что спортсмен намеренно употреблял запрещенные препараты. А в случае с Крушельницким это просто абсурд.

Теперь у Александра есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение CAS о своей дисквалификации, которая отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

- Конечно, будем подавать апелляцию. Будем использовать все шансы, любую возможность оспорить решение. Поедем опять на заседание, будем аргументировать.

Даже в худшем сне не мог себе представить, что такое может быть, что будет четырехлетняя дисквалификация. Совместно с адвокатами мы привели множество доводов, но такое ощущение, что им было совершенно все равно, что мы приехали, что мы говорим, а было только желание засудить и все. В итоге так и произошло.

У меня были опасения, когда долго не оглашали решение, но я не могу и подумать, что это будет реализовано, что будет четыре года, - так прокомментировал ситуацию Свищев в интервью агентству «Р-Спорт».