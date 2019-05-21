В Заполярье снова покажут топовый керлинг. Сыграют Сидорова и крутые иностранки

Можно сказать, что эти соревнования стали уже традиционными. Топовые керлингисты приедут на Таймыр уже в четвертый раз.

В 2016-м здесь разыграли Кубок Таймыра среди мужских команд. Это было что-то вроде тестового соревнования, потому что через год в Дудинке за Arctic Curling Cup боролись уже девушки и вот там количество звезд реально зашкаливало - приехали призеры чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

В 2018-м соревнования прошли в набиравшем популярность дабл-миксте, а сейчас за Арктический кубок вновь поборются женские команды. Время и место те же – май и заполярная Дудинка. Организаторы, разумеется, тоже остались прежними – Федерация керлинга России и Ассоциация «Новая лига» при поддержке генерального партнера соревнований - «Норникеля».

Эта компания на протяжении многих лет занимается развитием спорта в регионе. Именно «Норникель» помог построить самую северную ледовую арену страны – «Таймыр» с трибунами на 300 человек, где и проводится ежегодный Arctic Cup.В мае 2016-го здесь открылась первая в северном регионе школа керлинга. Оборудование для нее было приобретено Федераций керлинга России на средства «Норникеля».

Возвращаясь к Artic Curling Cup, стоит отметить, что эти соревнования не только предоставляют возможность жителям Таймыра посмотреть на лучших керлингистов мира, но и дают толчок развитию этого вида спорта в регионе. С каждым годом в Дудинке все больше детей хотят заниматься керлингом и записываются в местную школу.

«Идея проведения турнира по керлингу за Полярным кругом возникла не случайно. Наша цель - показать миру Таймыр и весь Красноярский край как современный и быстроразвивающийся регион. Соревнования проводятся уже в третий раз. За это время турнир зарекомендовал себя как первоклассный и престижный, который собирает сильнейших керлингистов мира. Спортсмены отмечают высокий уровень организации мероприятия. Это неудивительно, потому что организаторам удается воплотить в жизнь все наши задумки и превратить соревнования в настоящий праздник. Мы видим в спортивных событиях такого уровня большой потенциал для развития территорий. Дудинка – это морские ворота «Норникеля» через которые компания осуществляет поставки металлов, мы заинтересованы в развитии региона. Всего за три года проведения турнира в Дудинке появились новые гостиницы, кафе, рестораны. В 2016 году в городе открылась школа керлинга, где занимаются более 100 детей из Норильска и Дудинки» - отметила старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова

В этом году на Arctic Curling Cup вновь собирается мощный состав участников. За победу будут бороться 10 команд, среди которых две российские сборные: первая - во главе с двукратной чемпионкой Европы и обладательницей четырех медалей чемпионатов мира Анной Сидоровой, вторая – ведомая скипом Алиной Ковалевой, представлявшей нашу страну на последних первенствах мира и Европы.

Кроме того, на этом турнире можно будет увидеть молодых звезд российского женского керлинга: юниорскую сборную России - команду Влады Румянцевой и сборную Красноярского края, где скипом выступает перспективная Анна Веневцева.

Если говорить об иностранных командах, то тут сплошь топы. Двукратная чемпионка мира и серебряный призер туринской Олимпиады – швейцарка Биния Фельчер, чемпионка мира с бронзой Сочи-2014 – шотландка Ив Мерхэд, обладательница серебра Пхенчхана-2018 Ким Чхо Хи, выигравшая Универсиаду шведка Изабелла Врано и опытная канадка Керри Эйнарсон. Если сложить все медали этих девушек в один мешок, поднять его будет трудно даже экскаватором.

«Мы очень рады, что уже четвертый год на Таймыре проводим топовые соревнования. Сейчас это зарекомендовавшее себя соревнование и иностранные команды с удовольствием приезжают в Дудинку. Это круто не только для развития керлинга в нашей стране, но и для развития туризма. Таймыр сейчас открыт для гостей. Такой отдаленный уголок России, но при этом сердце Заполярья, которое очень ярко рассказывает о частичке нашей страны. Arctic Cup становится праздником спорта не только для жителей региона. За время проведения турнир для нас и наших иностранных коллег стал престижным событием, которым мы завершаем зимний сезон в керлинге. В этом году Арктический кубок будет проходить среди женщин. Это особенно интересно, т.к. женский керлинг интересен и динамичен. К нам приедут титулованные и заслуженные спортсменки, что в очередной раз доказывает статус и важность нашего турнира» - сказал президент федерации керлинга Дмитрий Свищев.

В общем, надо бросать все и двигать в Дудинку. Там можно будет не только посмотреть крутейший керлинг, но еще и покормить оленей, прочувствовать все прелести полярного дня, послушать, как трескается лед на Енисее, и в очередной раз восхититься многогранностью России.