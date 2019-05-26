Снег, олени и топовый керлинг: Федерация керлинга России делает красоту в Дудинке - Советский спорт
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26 мая 2019 16:44Керлинг

Снег, олени и топовый керлинг: Федерация керлинга России делает красоту в Дудинке

Прочитав этот репортаж, вы захотите побывать на российском Севере.

Место встречи изменить нельзя

Сезон в керлинге, как и в любом виде спорта, имеет свои особенности. Так, например, здесь он не завершается ни после чемпионата мира и Европы, ни после Кубка мира. Уже четвертый год подряд команды из мирового топа в мае едут в Заполярье, чтобы прочувствовать колорит российского севера, кайфово провести время и разделить солидный призовой фонд WCT Arctic Curling Cup.

Место проведения этого турнира никогда не менялось – маленький портовый город Дудинка, который расположен в менее чем 100 километрах от Норильска. Миру керлинга уже давно знакома эта точка на карте. Игрокам не надо объяснять, что это за место и зачем туда надо ехать. Поэтому у организаторов никогда не бывает проблем с желающими принять участие.

В этом году в Дудинку приехали 10 женских команд, среди которых мегатитулованные коллективы Анны Сидоровой и шотландки Ив Мюрхед, а так же сборная России во главе со скипом Алиной Ковалевой. За нее, кстати, играет хедлайнер последней Олимпиады - Анастасия Брызгалова. Приехали и классные канадки – команда Керри Эйнарсон, а еще двукратная чемпионка мира и серебряный призер Турина-2006 – швейцарка Биния Фельчер.

Все они прилетели в Дудинку не просто так. Во-первых, Arctic Cup проводится далеко не впервые. Звезды мирового керлинга были здесь еще в 2017-м, а молва, как известно, разносится быстро. Тогда тоже играли девушки, и все они были в восторге от организации, качества льда, болельщиков, которые жгли на трибунах не хуже, чем футбольные фанаты, и культурной программы, которую им организовали.

Генеральным партнером Arctic Cup всегда выступает «Норникель». Эта компания на протяжении многих лет активно занимается развитием спорта в регионе. «Норникель» - один из немногих представителей российского бизнеса, который возлагает на себя огромную социальную ответственность и полностью справляется с реализацией всех намеченных планов и сверстанных программ.

- Это вообще уникальное мероприятие мирового масштаба, и никто никогда в мире такого не делал и не делает. Для «Норильского никеля» спорт имеет особое значение. Мы занимаемся развитием массового спорта, детско-юношеского спорта, спорта высших достижений. Для нас фраза «социальная ответственность «не просто какие-то цифры на бумаге годовых отчетов. Это дух, смысл нашей работы, она в этом и заключается, чтобы просто делать комфортную среду для всех: для горожан, для граждан, для сотрудников. Теперь многие гордятся тем, что живут на 69 параллели и это очень круто! – рассказал вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков.

Почувствуй Дудинку

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Именно на деньги этого металлургического гиганта в Дудинке построили самую северную ледовую арену мира – «Таймыр», которая каждый год принимает Arctic Cup. В мае 2016-го на ее базе открылась первая в северном регионе школа керлинга. Оборудование для нее было приобретено Федерацией керлинга России, а спонсором выступил «Норникель».

- Вы знаете, идея проведения международного турнира по керлингу как раз родилась у «Норникеля». Основная задача была обратить внимание мировой общественности на то, что Норильск это не грустный промышленный город. Я бы не постеснялся сказать что, это мировая столица севера. Сюда, за Полярный круг, приехали огромное количество спортсменов, лучших, я не побоюсь этого слова - лучших спортсменов мира. Есть и чемпионы мира, и призеры олимпийских игр. Все наши звезды и маленькие звездочки - победители первенства мира. Это благодаря такому положительному социальному облику компании «Норильский никель» и региональной работе Федерации керлинга России. Мы развиваемся, открыты в любых точках России, и такой праздник дарим совместно, людям которые проживают не только здесь, но и во всем мире. Попасть сюда для спортсменов это почетно. Если первый год мы приглашали, уговаривали, рассказывали, что здесь не так страшно, не так холодно, то сейчас уже на конкурсной основе мы отбираем лучших, - заявил президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Основная идея проведения Arctic Curling Cup понятна – организаторы хотят показать миру всю красоту Таймыра и Красноярского края, который может пугать температурными режимами, но покорит любого первозданной красотой своей природы. Представители «Норникеля» также хотят подчеркнуть, что их регион растет и развивается, а жители с каждым годом получают все больше возможностей.

Команды, которые приезжают на ArcticCup, получают уникальную возможность прочувствовать национальный колорит народов севера, вплотную познакомиться с их культурой, узнать их историю и серьезно прокачать свои знания о выживании в трудных погодных условиях, оленеводстве, добыче полезных ископаемых и т.д.

Таким образом, соревнование для спортсменов превращается в небольшое приключение, которое запоминается на всю жизнь. Олени, национальные костюмы, местная кухня, полярный день, слепящее солнце и снег в конце мая – концентрация впечатлений просто зашкаливает.

Сторис и ленты инстаграмов девушек в эти дни просто разрывались от фоточек, видосов и бумерангов. Отличительная особенность каждого поста в соцсетях про Arctic Cup – хэштег #dudinka и соответствующая геолокация. На город каждый год сваливаются тысячи лайков и комментов, люди со всего мира обмениваются впечатлениями и хотят попасть в Дудинку. Благо, сделать это не так уж и сложно: до Норильска из Москвы четыре часа лету, а потом еще час на машине через величественную тундру до места назначения.

В Дудинке вас посвятят в таймырцы, покажут мамонтенка Женю в краеведческом музее, расскажут, как строятся жилища кочевых народов севера, накормят олениной и отведут к Енисею, где в конце мая вовсю трудятся ледоколы.При этом вы будете окружены всеми благами цивилизации.

Счастливые дети

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В этом году в рамках Arctic Curling Cup помимо основных соревнований среди женских команд прошел турнир, в котором приняли участие коллективы, составленные из воспитанников местной школы керлинга. Было круто, дерзко и задорно. Детишки радовались своим успешным броскам гораздо эмоциональнее, чем Криштиану Роналду своим голам.

Победители получили кучу позитива, респектов, улыбок и награды из рук главной женской команды страны – скипа Алины Ковалевой. Мальчишкам, которым на шею вешала медаль Настя Брызгалова, может позавидовать большая часть мужского населения России.

Не обошлось и без традиционных мастер-классов. Ульяна Васильева из команды Ковалевой рассказала и показала детям, как нужно бросать, чтобы попасть на Олимпиаду, сфоткалась со всеми желающими и одарила каждого своей очаровательной улыбкой.

Что может быть лучше, чем счастливые дети? Вот тут очередной респект летит в сторону Федерации керлинга России и Ассоциации «Новая лига», которые каждый год организуют всю эту красоту.

Основной турнир по традиции проходил в умиротворенной атмосфере. Шведка Изабелла Врана с финкой Эстер Юхас проиграли все матчи в группе и не вышли в плей-офф, но с удовольствием раздавали автографы, фоткались, дарили сувениры и максимально кайфовали от атмосферы.

Спортивный накал начал чувствоваться в полуфинале, где Ковалева от души зарубилась с Эйнарсон и выиграла в последних эндах. Правда, в финале у команды Алины не получилось навязать борьбу шотландке Мюрхед, но второе место на Arctic Cup 2019 – отличное завершение дебютного сезона для нашей сборной.

Еще одна российская команда – Анны Сидоровой – стала четвертой. Для нее прошедший сезон был переходным. В составе ее команды произошли значительные изменения.Большая часть сезона ушла на то, чтобы сыграться. Ближе к концу они набрали хорошую форму и стали третьими на Кубке мира, но пока о стабильности говорить рано. В следующем сезоне команда Сидоровой продолжит меняться.

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