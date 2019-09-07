Керлинг осваивает Дальний Восток

Одна из основных тем V Восточного экономического форума – развитие территорий получила и спортивное звучание. В рамках ВЭФ-2019 состоялась закладка памятной капсулы Центра ледовых видов спорта во Владивостоке. Планируется, что центр будет построен в 2021 году и станет тренировочной базой сборной России для подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Этот проект выполняется по поручению Президента России, чтобы базовые зимние виды спорта были представлены на Дальнем Востоке. Но глядя на этот проект, я понимаю, что этот центр – будущее не только спорта, а вообще Владивостока. Сегодняшний день – старт для обустройства этого района города, и спорту в этом отводится особая роль», – подчеркнул помощник Президента России Игорь Левитин на торжественной церемонии. В мероприятии также приняли участие министр спорта Павел Колобков и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Россия – необъятная страна, и для нас очень важно, чтобы центры нашего вида спорта были на всей ее территории. Мы очень рады, что глава государства Владимир Путин поддерживает керлинг. Арена во Владивостоке станет не только базой для сборной России, но и может стать центром притяжения для азиатских спортсменов», – подчеркнула президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс, направившая видеообращение из Канкуна, где в эти же дни проходил конгресс WCF. К слову, на нём было принято решение о том, что конгресс WCF в сентябре 2020 года примет Санкт-Петербург.

Федерация керлинга России максимально использовала возможности Восточного экономического форума для презентации своего вида спорта и проектов. В спортивную программу ВЭФ-2019 был интегрирован этап мирового тура Pacific Ocean Cup среди смешанных команд. На групповом этапе Анастасия Москалева и Александр Еремин обыграли дуэты из Китая и Японии и вышли напрямую в полуфинал, где уступили австралийцам Тайли Гилл и Дину Хьюитту со счетом 5:8. В матче за третье место Москалева и Еремин обыграли еще один российский дуэт в составе Маргариты Фоминой и Алексея Стукальского со счетом 9:7. В финале турнира Гилл и Хьюитт взяли верх над парой из Южной Кореи Ючжин Сон/Чжэик Чжон со счетом 5:4. Награждение победителей и призёров было проведено в рамках торжественной церемонии закладки капсулы будущего центра.

Отметим, что игроки сборной России также провели мастер-классы и были капитанами команд на турнирах для участников и СМИ V Восточного экономического форума. Турнир для участников ВЭФ-2019 выиграла команда Фонда Росконгресс, за которую играли Оксана Полетимова, Майя Семенова, Дарья Силаева и Мария Чибискова. Свою команду на турнир также выставил «Норильский никель». В медиа-турнире с участием журналистов из числа информационных партнеров Форума победила пресс-служба Фонда Росконгресс.