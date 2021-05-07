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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 2.12 Х 3.30 П2 3.30
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 16.0 Х 6.30 П2 1.17
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.39 Х 4.80 П2 9.40
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.30
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.49 Х 4.10 П2 8.10
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.40 Х 5.00 П2 8.20
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.93
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Женская сборная на ЧМ идет по графику мужской: 10-2 и Россия - в полуфинале
07 мая 15:50
автор: Лев Тигай
автор фото: Федерация керлинга России

Женская сборная на ЧМ идет по графику мужской: 10-2 и Россия - в полуфинале

Отличные результаты показывают россиянки на чемпионате мира в Канаде. Наша команда досрочно вышла в плей-офф - причем сразу в 1/2 финала, а также отобралась на Олимпиаду-2022.

Месяц назад, когда на том же катке в Калгари проходил мужской ЧМ-2021, не менее успешно здесь выступала мужская сборная России. Она также долго лидировала в круговом турнире и за день до его окончания гарантировала себе одно из первых двух мест, дающих пропуск сразу в полуфинал. Правда, затем чемпионат был прерван на сутки из-за вспышки коронавируса и после паузы россияне проиграли оба матча плей-офф, оставшись без медалей. Но для наших мужчин, прежде никогда не попадавших в топ-8 ЧМ, это все равно стало большим достижением.

Женская сборная, напротив, давно входит в элиту мирового керлинга. В «десятые» годы она трижды становилась чемпионом Европы и пять раз - призером ЧМ. Так что победная серия 9-0, с которой россиянки стартовали в Калгари, не назовешь такой уж сенсацией. Плюс календарь в начале у наших был довольно щадящим - почти все матчи с сильнейшими соперниками пришлись на последние туры.

КОРОНАВИРУС «ОТКЛЮЧИЛ» ТВ НА ПЯТЬ ДНЕЙ

В канадском «пузыре» опять не обошлось без коронавируса. На сей раз зараза обошла стороной игроков – положительные тесты были зафиксированы у телевизионщиков. Это произошло еще 2 мая, на третий день ЧМ. Утреннюю игровую сессию тогда решили отложить (она будет доиграна сегодня ночью), но потом турнир возобновился - по расписанию, но… без ТВ-трансляций.

Напомню, что на мужском чемпионате канадские организаторы заставили всех играть плей-офф в масках. Теперь же в Калгари родилось еще одно ноу-хау времен пандемии: турнир-невидимка. Минимум пять дней (по последним данным, трансляции должны вернутся на экраны сегодня вечером) игры женского ЧМ не видел никто, кроме его непосредственных участников – ведь болельщики на трибунах не планировались изначально. Интересно, кому вообще нужен такой спорт?..

5:0 - И ТУТ ЖЕ 0:4

Но вернемся к сборной России, ключевым для которой стал вчерашний матч с действующими олимпийскими чемпионками из Швеции. В пятом энде команды устроили жуткую толкучку в «доме» (порой там находилось сразу девять камней), завершившуюся в пользу нашей команды – 5:0 и 8:3. Но уже после следующего розыгрыша от этого преимущества осталось всего «+1»! К счастью, в энде №7 шведский скип Анна Хассельборг допустила грубую ошибку, россиянки оторвались на три очка и довели встречу до победы.

Однако через два часа им пришлось играть вновь. И проходной, казалось бы, матч с чешками обернулся первым поражением России в Калгари. Причем наши лидировали перед заключительным эндом, но проиграли его со счетом 0:3. После чего уступили и сборной Швейцарии, которая демонстрирует, пожалуй, лучший керлинг на этом чемпионате. Перед россиянками замаячила реальная угроза выпасть из топ-2 и устроить себе дополнительную головную боль в виде четвертьфинала.

БИТВА С БРИТАНИЕЙ. И ПОЛУФИНАЛ С ШВЕЦИЕЙ?

Все решила игра со сборной Шотландии, состоявшаяся сегодня рано утром. По ходу этой битвы инициатива не раз переходила от одной команды к другой: то Россия возьмет три очка в одном энде, то Британия ответит тем же. Перед десятым розыгрышем наши уступали со счетом 7:8, но зато у них был «хаммер» - право заключительного броска…

В этом энде шотландки, во главе со знаменитой Ив Мюрхед, были переиграны по всем статьям. Уже после шести камней наши стояли «на плюс три», и дальнейшие попытки соперниц исправить ситуацию отбивались безжалостно и безошибочно. Итоговые 2:0 и 9:8 не отражают положения в «доме». При желании скип Алина Ковалева могла бы принесли сборной и три-четыре очка, но пресловутый «хаммер» ей бросать просто не пришлось: после очередного «ляпа» Мюрхед британки досрочно признали свое поражение.

В параллельном матче Швеция очень вовремя проиграла Корее и Россия, за счет победы в личной встрече, стала недосягаемой для скандинавской команды – как и для прочих преследователей. Сегодня в шесть вечера нашим еще предстоит матч со сборной США, но внятного турнирного значения он иметь уже не будет.

Потом - сутки отдыха и полуфинал. В ночь с субботы на воскресенье и, скорее всего, - опять против Швеции.

Чемпионат мира
Женщины
Калгари (Канада)

Круговой турнир

Положение: Швейцария – 10 побед – 1 поражение, Россия – 10-2, Швеция – 8-3, США – 7-5, Дания, Шотландия – 6-5, Канада, Корея – 6-6, Китай, Германия – 5-6, Япония – 4-7, Чехия – 3-7, Италия – 2-10, Эстония – 1-10.

Результаты матчей сборной России: Россия – Германия – 8:4, Корея – Россия – 7:8, Россия – Италия – 8:5, Канада – Россия – 7:8, Эстония – Россия – 6:8, Дания – Россия – 5:7, Япония – Россия – 5:6, Россия – Китай – 8:4, Россия – Швеция – 10:8, Чехия – Россия – 7:5, Швейцария – Россия – 8:6, Россия – Шотландия – 9:8.

Оставшийся матч сборной России: 7 мая – США - Россия (18.00 мск).

Шесть лучших команд по итогам кругового турнира выходят в плей-офф: первое и второе места попадают сразу в 1/2 финала, остальные – в 1/4. Четвертьфинальные пары: 3 (третье место в круговом турнире) – 6, 4 – 5. В полуфинале первая команда кругового турнира играет с тем из победителей 1/4 финала, который занял место ниже в круговом турнире.

Оба четвертьфинала начнутся 8 мая в 18.00 по московскому времени. Остальные матчи плей-офф состоятся 9 мая: полуфиналы – 0.00 и 4.30, матч за третье место – 17.30, финал – 22.00

Состав сборной России: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова (запасная). Тренер – Сергей Беланов.

источник: «Советский спорт»
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