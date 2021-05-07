Женская сборная на ЧМ идет по графику мужской: 10-2 и Россия - в полуфинале

Месяц назад, когда на том же катке в Калгари проходил мужской ЧМ-2021, не менее успешно здесь выступала мужская сборная России. Она также долго лидировала в круговом турнире и за день до его окончания гарантировала себе одно из первых двух мест, дающих пропуск сразу в полуфинал. Правда, затем чемпионат был прерван на сутки из-за вспышки коронавируса и после паузы россияне проиграли оба матча плей-офф, оставшись без медалей. Но для наших мужчин, прежде никогда не попадавших в топ-8 ЧМ, это все равно стало большим достижением.

Женская сборная, напротив, давно входит в элиту мирового керлинга. В «десятые» годы она трижды становилась чемпионом Европы и пять раз - призером ЧМ. Так что победная серия 9-0, с которой россиянки стартовали в Калгари, не назовешь такой уж сенсацией. Плюс календарь в начале у наших был довольно щадящим - почти все матчи с сильнейшими соперниками пришлись на последние туры.

КОРОНАВИРУС «ОТКЛЮЧИЛ» ТВ НА ПЯТЬ ДНЕЙ

В канадском «пузыре» опять не обошлось без коронавируса. На сей раз зараза обошла стороной игроков – положительные тесты были зафиксированы у телевизионщиков. Это произошло еще 2 мая, на третий день ЧМ. Утреннюю игровую сессию тогда решили отложить (она будет доиграна сегодня ночью), но потом турнир возобновился - по расписанию, но… без ТВ-трансляций.

Напомню, что на мужском чемпионате канадские организаторы заставили всех играть плей-офф в масках. Теперь же в Калгари родилось еще одно ноу-хау времен пандемии: турнир-невидимка. Минимум пять дней (по последним данным, трансляции должны вернутся на экраны сегодня вечером) игры женского ЧМ не видел никто, кроме его непосредственных участников – ведь болельщики на трибунах не планировались изначально. Интересно, кому вообще нужен такой спорт?..

5:0 - И ТУТ ЖЕ 0:4

Но вернемся к сборной России, ключевым для которой стал вчерашний матч с действующими олимпийскими чемпионками из Швеции. В пятом энде команды устроили жуткую толкучку в «доме» (порой там находилось сразу девять камней), завершившуюся в пользу нашей команды – 5:0 и 8:3. Но уже после следующего розыгрыша от этого преимущества осталось всего «+1»! К счастью, в энде №7 шведский скип Анна Хассельборг допустила грубую ошибку, россиянки оторвались на три очка и довели встречу до победы.