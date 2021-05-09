9 мая начинаем с победы. И вечером Россия играет в финале ЧМ

УТИЛИЗАЦИЯ ШВЕДСКОЙ МАШИНЫ

Это повторение лучшего результата сборной России на первенствах планеты. Впервые наши дошли до финала четыре года назад в Пекине, также обыграв в 1/2 шведскую команду. Правда, через год скандинавкам удалось взять реванш на той же стадии ЧМ, а также выиграть олимпийский турнир в Пхенчхане. В общем, история взаимоотношений у соперников богатая – как и полагается грандам мирового керлинга.

В групповом турнире Калгари-2021 россиянки Швецию тоже обыграли – 10:8. Это во многом помогло им попасть в топ-2, выйти сразу в полуфинал и как следует отдохнуть. У шведок же график получился, напротив, напряженным. За тридцать часов перед матчем 1/2 они провели три игры подряд (наши – ни одной), зато во всех одержали победы. Особенно впечатляющим получился четвертьфинал против хозяек чемпионата: команда скипа Анны Хассельборг безжалостно перемолола сборную Канады, которая отказалась от борьбы, как только это стало возможно по правилам - за два энда до конца. Все четыре шведские керлерши показали процент качества бросков выше 90! Ну, и как прикажете играть с такой машиной?..

Оказалось, бороться с ней очень даже можно, если за дело берется сборная России. Первую половину полуфинального матча она выиграла со счетом 6:1!

КОГДА СКИПУ МОЖНО И НЕ БРОСАТЬ

Ключевым стал четвертый энд, где нашим удалось взять аж четыре очка. Они максимально насытили «дом» своими камнями и Сара Макманус, пытаясь расчистить эти красные завалы, вместе с водой выплеснула и «ребенка» - единственный желтый камень, стоявший за нашими рядом с центральным «пятачком». Броски Хассельборг ничего исправить уже не могли.

Вообще преимущество нашей команде в основном обеспечили второй и третий «номера» - Галина Арсенькина и Юлия Портунова. Они вчистую переиграли своих визави Агнес Кнохенхауэр и уже упомянутую Макманус, так что от скипов потом зависело куда меньше, чем обычно. Хассельборг раз за разом оказывалась в безвыходных ситуациях, и даже помарки российской «коллеги» Алины Ковалевой не сильно помогали знаменитой шведке. Единственным исключением стал энд №6, который наши проиграли со счетом 0:3, - но и после этого запас у них оставался солидный: «+2» и «хаммер».