Вторые в мире. Россия проиграла финал женского ЧМ

До этого сборная России лишь однажды играла в финале чемпионата мира. Дело было четыре года назад в Пекине и тот первый блин явно не удался: уже после восьми эндов наши прекратили борьбу с канадками при безнадежном счете 3:8. Из нынешнего состава в матче участвовала только Алина Ковалева. Тогда она бросала камни первой в команде, но с тех пор доросла до четверного «номера» и роли дирижера-скипа.

БОДРОЕ НАЧАЛО

У Швейцарии финально-победный опыт женских ЧМ намного богаче: из восьми предыдущих первенств планеты эта сборная выиграла пять, включая последнее, в 2019-м (год назад турнир не состоялся из-за коронавируса). Да и в Калгари по ходу чемпионата швейцарки тоже не знали равных: 13 побед из 14 возможных. Это, конечно, не гарантировало им золота, зато давало возможность начать финал с «хаммером», то есть, правом заключительного броска.

От которого их избавили в минимальные сроки и с минимальными потерями – заставив в первом же энде ограничиться одним набранным очком. Российская команда начала финал просто здорово и какое-то время диктовала свои условия именитым соперницам. Вплоть до концовки энда №3, где у наших появился отличный шанс выйти вперед. Ковалевой оставалось лишь привезти второй красный камень к первому в центр дома по совершенно свободной траектории, но…

К сожалению, бросок получился слишком слабым. Гранитный снаряд не доехал до цели сантиметров десять и вместо «+2» получились банальные «+1» - ничья, как на старте, опять с чужим хаммером.

Этот момент оказался переломным в матче. Уже в следующем розыгрыше швейцарский четвертый «номер» Алина Петц показала российской коллеге-тезке, как надо выполнять решающие броски. Хотя ситуация в доме была гораздо сложнее, Петц ювелирно разбила плотную вереницу из четырех камней и увела свою команду в отрыв – 3:1.

«ОБНУЛЕНИЕ» ВМЕСТО ПОГОНИ

Времени до конца еще оставалось полно, однако перехватить инициативу россиянкам больше не удалось ни разу. Трижды подряд они «обнуляли» энды, оставляя счет неизменным и сохраняя хаммер, однако заветные 2:0 так и остались недостижимой мечтой. Хотя второй шанс нашим все-таки представился – в седьмом энде после ошибки Петц. Увы, Ковалева вновь сплоховала: пустила камень слишком сильно и умудрилась промахнуться мимо открытого дома. На жаргоне керлеров это называется «сквозняк».

Вообще проблем с силой бросков – так называемым «весом» - хватало и у других наших игроков. То ли девушки не приспособились к капризам ледовой дорожки, то ли переволновались. По ходу матча число российских ошибок росло, швейцарки же, наоборот, чувствовали себя все уверенней. Плюс, как уже было сказано, сказалась разница в классе скипов: если Ковалева не реализовывала и без того редкие выигрышные позиции, то Петц, наоборот, выручала свою сборную.

«Обнуляж» закончился в восьмом энде: чтобы не проиграть его, нашим пришлось довольствоваться одним очком, и Швейцария, оказавшись в ситуации «плюс один с хаммером», спокойно довела финал до победы. Он закончился очередным промахом Ковалевой - Петц даже не пришлось выполнять свой последний бросок.

ЗОЛОТО ВСЕ БЛИЖЕ

Что ж, 2:4 - это лучше, чем 3:8 в 2017-м, хотя побороться за золото у России опять толком не вышло. Как ни крути, серебро чемпионата мира - прекрасный результат. И на двух ЧМ, прошедших в канадском «пузыре» за последние полтора месяца, только трем странам – Швеции, Швейцарии и России - удалось в обоих случаях дойти до полуфинала. Напомню, наши мужчины в апреле заняли здесь четвертое место, что стало для них лучшим результатом в истории. С учетом девичьего финала получается неплохой плацдарм для двойной медальной атаки на Олимпиаде-2022.

Или даже для тройной. Совсем скоро, с 17 по 23 мая нас ждет еще один чемпионат мира - в Шотландии, среди смешанных пар. Этот вид с недавних пор тоже входит в олимпийскую программу. Участвует ли Россия? Что за вопрос - конечно, да! В керлинге мы стали серьезной державой, и Калгари-2021 это лишний раз подтвердил.

Осталось дождаться первого мирового золота.

Чемпионат мира. Женщины. Калгари (Канада)

Плей-офф

Финал

Швейцария – Россия - 4:2 (1:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Сборная России: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова (запасная). Тренер – Сергей Беланов.

Матч за 3-е место