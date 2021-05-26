Керлинг возвращается в Дудинку!

В нем примут участие команды из Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии, Венгрии и России, которые поборются за звание победителей Арктического кубка. В торжественном открытии турнира примут участие Помощник Президента РФ Игорь Левитин и Министр спорта РФ Олег Матыцин. Россию на турнире будут представлять сразу несколько национальных команд. Среди них - основа сборной Анастасия Москалева и Александр Еремин (призеры чемпионата мира), которые приедут в Дудинку сразу же после окончания выступления на ЧМ. А также специально сформированная команда из скипов мужской и женской национальных сборных России – Алина Ковалева (серебро чемпионата мира 2021, отбор на Олимпийские Игры 2022) и Сергей Глухов (4-е место на чемпионате мира 2021 и отбор на Олимпийские Игры 2022).

В рамках соревнований также состоится детский турнир «JuniorArcticcup» с участием команд из Дудинки, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Традиционно организатором соревнований стала Федерация керлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании «Норникель».

Старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова: »Мы системно поддерживаем как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. Отрадно, что в предстоящем мероприятии Arctic Curling Cup эти две составляющие дополняют друг друга. Лучшие игроки со всего мира будут сражаться за престижный трофей и передавать опыт начинающим спортсменам. За последние годы Дудинка стала одной из значимых точек на карте мирового керлинга, где спортсмены чувствуют себя как дома. Этому предшествовала серьезная работа по созданию спортивной и дополнительной инфраструктуры, привлечению в регион сильнейших специалистов, по популяризации зимних видов спорта в России. Самая северная в мире ледовая арена «Таймыр» снова приглашает лучших из лучших».

Дмитрий Свищев, Федерация керлинга России: «Для Дудинки это уже юбилейное, пятое соревнование по керлингу. Когда мы впервые решили организовать здесь турнир, то не думали, что он станет настолько значимым и престижным в мире керлинга. Хочу отдельно отметить, как динамично развивается этот вид спорта в Красноярском крае: за последние годы спортивные школы региона подготовили и выпустили множество керлингистов, которые не только участвуют на чемпионатах и кубках России, но и добиваются самых высоких результатов. А воспитанники школы керлинга Таймыра уже составляют серьезную конкуренцию молодому поколению спортсменов. Огромный вклад в это внесла компания «Норникель». Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству и их всесторонней поддержке, мы смогли создать все условия для развития нашего вида спорта. Уверен, что соревнования пройдут традиционно на самом высоком организационном уровне, а мы станем свидетелями интересной борьбы на северном льду».