Спортивный юрист: Будет удивительно, если апелляцию Крушельницкого удовлетворят

Керлинг 27 декабря 2018 18:31 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы российского керлингиста Александра Крушельницкого отменить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

- Из того решения, что я видел, для меня будет удивительно, если его апелляция будет удовлетворена. Решение еще не вынесено, мы все, в любом случае, будем надеяться, что у него получится, но как спортивный юрист не вижу оснований для пересмотра решения CAS первой инстанции, - рассказал Прокопец в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в миксте. Однако в его пробе был обнаружен мельдоний и пару лишили награды, признав спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил. Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября, а решение было вынесено 4 декабря. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года, решение суда может быть обжаловано в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.