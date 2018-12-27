Спортивный юрист: Будет удивительно, если апелляцию Крушельницкого удовлетворят - Советский спорт
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Керлинг27 декабря 2018 18:31Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

Спортивный юрист: Будет удивительно, если апелляцию Крушельницкого удовлетворят

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы российского керлингиста Александра Крушельницкого отменить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

- Из того решения, что я видел, для меня будет удивительно, если его апелляция будет удовлетворена. Решение еще не вынесено, мы все, в любом случае, будем надеяться, что у него получится, но как спортивный юрист не вижу оснований для пересмотра решения CAS первой инстанции, - рассказал Прокопец в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в миксте. Однако в его пробе был обнаружен мельдоний и пару лишили награды, признав спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил. Слушания по делу Крушельницкого в CAS прошли 19 сентября, а решение было вынесено 4 декабря. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года, решение суда может быть обжаловано в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.

#крушельницкий александр#допинг
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