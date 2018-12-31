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Керлинг31 декабря 2018 10:24Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Созин может покинуть пост вице-президента Федерации керлинга России

Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин может покинуть свой пост из-за дисквалификации россиянина Александра Крушельницкого, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

«Наверное, федерация керлинга России могла сработать лучше. Как вице-президент, чувствую свою вину и, вероятно, подам в отставку. Кто-то должен уйти, потому что финал нехороший.

Технически было сделано все возможное. Но если говорить о прецедентах, был сокращен срок дисквалификации для трех российских гандболисток из молодежной сборной, тоже уличенных в приеме мельдония. Оправдана бобслеистка Надежда Сергеева. А Крушельницкий, точно не будучи виноватым, получил четыре года. Оправдательных нюансов мы не нашли, хотя очень активно искали. Как представитель федерации, чувствую свое бессилие и недоработку», - цитирует Созина «Матч ТВ».

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в дабл-миксте, после чего в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

В итоге результаты Крушельницкого и Брызгаловой были аннулированы, а спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.

25 декабря Крушельницкий подал в CAS (Спортивный арбитражный суд) апелляцию на решение о своей дисквалификации.

#созин андрей#крушельницкий александр#допинг#федерация керлинга россии
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