Брызгалову проверяли на детекторе лжи по делу о допинге в крови Крушельницкого - Советский спорт
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Керлинг31 декабря 2018 11:05Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Брызгалову проверяли на детекторе лжи по делу о допинге в крови Крушельницкого

На Олимпийских играх в Пхенчхане Александр Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в дабл-миксте, после чего в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

Вице-президент федерации керлинга России Андрей Созин рассказал о ходе следствия по делу Крушельницкого.

«В действиях врача действительно выявлены нарушения, но речь не идет о доказательстве вины. Лекарства хранились не так, выдавались не в перчатках — с профессиональной точки зрения тут не все гладко, но это не говорит о том, что врачи дали Крушельницкому допинг. В CAS спросили: у вас есть четкие доказательства невиновности? Нет. Есть заявления латвийского производителя о бессмысленности одноразового приема мельдония. Так он не действует, в керлинге это не нужно, на Олимпиаде тем более, в этом просто нет логики. Мы собрали все лекарства, которые были у врачей сборной, отвезли в лабораторию, думая, что таблетка могла оказаться среди них случайно, например, в другой упаковке. Пусто. Остается одно: кто-то подсунул. Но кто? На детекторе лжи проверено десять человек. По всем результат отрицательный, есть официальная бумага.

Врачей, массажистов, тренеров, соперников, партнеров, жену. Всех. Ни один не врет, так показал полиграф. А мельдоний в организм все-таки попал. Незадолго до сдачи анализов, в количестве одной таблетки. Ну, подкинули бы что-нибудь другое, хотя бы логика прослеживалась, тень пала бы на спортсмена или еще на кого-то. Но мельдоний?! Как раз тот препарат, с которым у российского спорта прочные ассоциации, и который совершенно бесполезен для любых целей, кроме порочащих», - цитирует Созина «Матч ТВ».

В итоге результаты Крушельницкого и Брызгаловой были аннулированы, а спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.

25 декабря Крушельницкий подал в CAS (Спортивный арбитражный суд) апелляцию на решение о своей дисквалификации.

#созин андрей#брызгалова анастасия#крушельницкий александр#допинг#ои-2018
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