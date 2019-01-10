Дмитрий Свищев: Данных, которые помогли бы оспорить дисквалификацию Крушельницкого, недостаточно - Советский спорт
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Керлинг10 января 2019 13:57Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

Дмитрий Свищев: Данных, которые помогли бы оспорить дисквалификацию Крушельницкого, недостаточно

Российский керлингист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев оценил перспективы апелляции Александра Крушельницкого на решение о своей четырехлетней дисквалификации.

«Судьба наших спортсменов нам небезразлична, – приводит слова Свищева официальный сайт телеканала «360°». – Мы делаем все возможное, чтобы, в том числе у Александра, все получилось.

В тот период, который был дан на оспаривание, на подачу апелляции, мы обратились в несколько юридических компаний. Обратились в правоохранительные органы. Но, к сожалению, данных, которые нам помогли бы сейчас оспорить дисквалификацию, недостаточно».

Напомним, в допинг-пробе Крушельницкого, взятой во время Олимпийских игр в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. 4 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырехлетней дисквалификации российского керлингиста.

В конце декабря Крушельницкий подал апелляцию на это решение. При этом CAS установил пошлину для рассмотрения дела в одну тысячу швейцарских франков, отказав спортсмену в бесплатной юридической помощи. В случае неуплаты пошлины до 11 января дело открыто не будет.

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