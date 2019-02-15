Команда скипа Сидоровой представит Россию в финале Кубка мира

Керлинг 15 февраля 2019 14:20 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборных команд России по керлингу Юрий Шулико сообщил, что команда скипа Анны Сидоровой представит Россию в финале женского Кубка мира.

«Решение принято, в финале сыграет команда Сидоровой. В федерации поддержали мое мнение, потому что были предшествующие договоренности о том, что команда, которая набрала большое очков, сыграет сначала в третьем туре, а потом и в финале. Все просто нужно было утвердить официально, никаких сомнений не было», - цитирует Шулико ТАСС.

В нынешнем сезоне команда Сидоровой сыграла на двух этапах Кубка мира из трех. В общей сумме за три этапа российская команда набрала 26 очков, что позволило отобраться в финал Кубка мира.

Финал женского Кубка мира пройдет в Пекине с 8 по 12 мая.