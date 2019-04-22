Российские керлингисты обыграли латвийцев на чемпионате мира среди смешанных пар

Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин победили команду Латвии со счетом 7:4 в матче третьего тура чемпионата мира.
В первом туре российские керлингисты одержали победу над командой Косово (11:1), а во втором – разгромили Грецию со счетом 15:0.
Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.
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