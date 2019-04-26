Российские керлингисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв испанцев

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин обыграли пару из Испании со счетом 8:5.
Москалева и Еремин вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют с командой Канады, которые ранее обыграл финнов – 7:2.
Матчи ¼ финала состоятся сегодня, 26 апреля.
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