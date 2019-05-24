Анна Сидорова: Я остаюсь, и команда под моим началом будет существовать на 100%

Двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова заявила, что намерена продолжить карьеру.
«Лично я остаюсь, и команда под моим началом будет существовать, это 100%, – приводит «Р-Спорт» слова Сидоровой. – Думаю, что в основном мало что изменится. Хотя изменения могут быть всегда, это жизнь.
в какой-то момент каждый из нас задался вопросом: надо или не надо продолжать дальше. И тогда я поняла, что внутри меня опять что-то загорелось. Я не знаю, как это получилось».
Напомним, в нынешнем сезоне команда Сидоровой не прошла отбор на чемпионат мира.
Сидорова выиграла золото чемпионата Европы в 2012 и 2015 годах. На чемпионатах мира у нее одно серебро (2017) и четыре бронзы (2014-2016, 2018).
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