Женская сборная России по керлингу вышла в плей-офф чемпионата Европы В седьмом туре группового этапа россиянки обыграли команду Норвегии со счетом 9:2

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На проходящем в шведском Хельсингборге чемпионате Европы по керлингу женская сборная России одержала победу над сборной Норвегии со счетом 9:2. Эта победа стала для россиянок шестой на турнире и позволила досрочно обеспечить выход в полуфинал турнира. Следующий матч сборная России проведет в среду с командой Шотландии.

Напомним, чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира 2020, который пройдет в Канаде.