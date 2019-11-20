Мужская сборная России по керлингу уступила команде Норвегии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 ноября 2019 19:36КерлингКорегин Владислав

Мужская сборная России по керлингу уступила команде Норвегии

После восьми сыгранных туров команда делит последнее место с Англией.

Мужская сборная России по керлингу потерпела седьмое поражение в рамках группового этапа чемпионата Европы. В восьмой игровой день подопечные Александра Козырева в упорной борьбе уступили норвежцам (5:6).

Таким образом, Россия делит последнее место в группе с англичанами, имея в своем активе лишь одну победу при семи поражениях. Единственный успешный результат был достигнут в третьей сессии против Шотландии (8:5).

Лидерами турнира являются сборная Швеции, заранее обеспечившая себе участие в полуфинале турнира.

Напомним, что мужская сборная России еще ни разу в своей истории не завоевывала медали европейского первенства. Лучший результат был достигнут в 2016 году (4-е место).

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU? Владимир Драчев: Ротация в сборной возможна
«У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь» Главные тренеры соперников Игорь Никитин и Андрей Разин откровенно прокомментировали итог матча, в котором победили гости (2:1 ОТ). 18.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александра Трусова: Этап в Москве – самые эмоциональные соревнования Ирина Роднина: В ближайшее время появятся регламенты, поправляющие использование четвертных прыжков Евгения Медведева: Получаю удовольствие от катания и чувствую, что зрители отвечают тем же
«Думали все легко, но не тут-то было!» «Динамо» обыграло «Сибирь» Что говорили тренеры после матча. 16.11.2019 20:00 Хоккей Кузютина Елена
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Новости
19:56 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов прибрести Джеко в январское трансферное окно
19:55 Футбол Роналду может вернуться в «МЮ»
19:36 Керлинг Мужская сборная России по керлингу уступила команде Норвегии
19:27 Хоккей «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
19:15 Футбол Почеттино может стать главным тренером «Баварии» со следующего сезона
19:13 Футбол Тедеско рассказал, почему подписал контракт со «Спартаком» до 2021 года
18:48 Хоккей Самсонов был возвращен из фарм-клуба в основную команду «Вашингтон Кэпиталз»
18:46 Хоккей Алексей Житник – об игре ЦСКА: В наше время за такие серии поехали бы в казарму
18:27 Футбол Гендиректор «Зенита»: Нам не помешает атакующий защитник. Кандидаты есть
18:27 Гандбол Президент Федерации гандбола России приветствует идею появления юбок в форме спортсменок
18:15 Хоккей «Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив «Ак Барсу»
18:06 Футбол Петров попал в символическую сборную лучших футболистов последних туров отбора на Евро-2020
17:52 Футбол Роман Павлюченко – об оскорблениях Дзюбы: Не знаю, как назвать этих людей, это какие-то изверги
17:47 Фигурное катание Александра Трусова: Этап в Москве – самые эмоциональные соревнования
17:43 Хоккей Данила Галенюк: Поехал поздравлять Ткачева, а по арене объявили, что забил я
17:36 Бокс Федерация бокса России прояснит ситуацию увольнения тренера в Волгоградской области
17:36 Теннис Евгений Кафельников – о выступлении России на Кубке Дэвиса: Ребята сделали максимум
17:31 Футбол Сборная России оставила матрешки в раздевалке после матча с Сан-Марино
17:26 Гандбол Сергей Шишкарев: Давайте победим на чемпионате мира и будем спокойно готовиться к ОИ
17:22 Гандбол Амброс Мартин: Сборная России готова к чемпионату мира и отбору на ОИ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array