Мужская сборная России по керлингу уступила команде Норвегии

Мужская сборная России по керлингу потерпела седьмое поражение в рамках группового этапа чемпионата Европы. В восьмой игровой день подопечные Александра Козырева в упорной борьбе уступили норвежцам (5:6).
Таким образом, Россия делит последнее место в группе с англичанами, имея в своем активе лишь одну победу при семи поражениях. Единственный успешный результат был достигнут в третьей сессии против Шотландии (8:5).
Лидерами турнира являются сборная Швеции, заранее обеспечившая себе участие в полуфинале турнира.
Напомним, что мужская сборная России еще ни разу в своей истории не завоевывала медали европейского первенства. Лучший результат был достигнут в 2016 году (4-е место).
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