Дмитрий Свищев: Если отберут соревнования, будем оспаривать это в суде Россию могут лишить права проведения международных турниров.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев высказался о возможном лишении России права проводить международные соревнования.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал лишить Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, из-за чего у России могут отобрать право проведения международных турниров.

Отметим, что в этом году в Красноярске запланировано проведение юниорского чемпионата мира.

«Если будет принято решение (о лишении РУСАДА соответствия), будем оспаривать (проведение соревнований) в суде, поскольку понесем финансовые потери», – приводит ТАСС слова Свищева.

Добавим, что комитет по соответствию призвал отстранить России на четыре года в связи с манипуляциями с базой данных, которая была изъята из Московской лаборатории в январе 2019 года. Исполком WADA примет решение 9 декабря на своем заседании в Париже.