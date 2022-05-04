Определены финалисты чемпионата России по компьютерному спорту 2022

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявляет о завершении матчей основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2022, по результатам которого в финальный этап вышли следующие киберспортсмены / команды в каждом виде программы:
DCL — The Game:
● Александр Холкин, Свердловская область;
● Александр Холодных, город Санкт-Петербург;
● Кирилл Федукович, город Москва;
● Владимир Юнусов, Томская область.
Tekken 7:
● Павел th3 infection 228 Калашников (Белгородская область);
● Алексей Higem Коммисаров (Томская область);
● Вахания Mickey Ираклий (Республика Алтай);
● Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург).
StarCraft II:
● Михаил YoungStar Коренев (Республика Алтай);
● Юрий MindelVK Воюев (Томская область);
● Никита Exostriker Суровцев (Москва);
● Илья Milkicow Потапов (Москва).
Clash Royale:
● Никита DrKrit Латрыгин (Республика Хакасия);
● Хизир OP|PARADOX Эрсимиков (Чеченская Республика);
● Артур Potato Рахматуллин (Республика Башкортостан);
● Данил Danilka Орешкин (Республика Хакасия).
NHL 22:
● Андрей NoTeX_13 Максимов (Республика Башкортостан);
● Вадим Vadyan_fcsm Пономарев (Челябинская область);
● Евгений Virusactive Попов (Ульяновская область);
● Максим Haiissey Труханов (Челябинская область).
Dota 2:
● X3 (Республика Мордовия);
Всеволод «nattynarwhal_» Пелех
Федор «velheor» Русихин
Магомед «Nesfeer» Курбанов
Владимир «Shergarat» Савченко
Антон «antoha» Марченко
● Сборная Челябинской области (Челябинская область);
Илья «libertuz» Колида
Ильгиз «lowkez» Ардуганов
Виталий «Mannik» Брезгин
Александр «azimoff» Аристархов
Егор «Realm» Жаботинский
● cybermos NonTeachable (Москва);
Илья «Spirit» Терехов
Андрей «081»Калинин
Владислав «Rein» Косыгин
Борис «solji» Хундзия
Никита «molinaHa» Хорошавин
● Blasterbl (Ненецкий автономный округ).
Иван «Vazya» Герман
Владислав «Antares» Кертман
Никита «Munkushi~» Чепурных
Денис «smN» Коньшин
Семён «Desperate-» Швецов
Финальный этап состоится 21 и 22 мая на “Белгород-Арене” в Белгороде. Вход для зрителей на финал будет свободным. Необходима предварительная регистрация на Кассир.ру по ссылке.
Чемпионат России по компьютерному спорту — официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России. В 2021 году в них приняло участие более 20 тысяч человек со всей страны. Финал турнира прошел в Челябинске. За 2 дня проведения его посетили практически 10 000 зрителей.