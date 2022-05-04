Определены финалисты чемпионата России по компьютерному спорту 2022

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявляет о завершении матчей основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2022, по результатам которого в финальный этап вышли следующие киберспортсмены / команды в каждом виде программы:

DCL — The Game:

● Александр Холкин, Свердловская область;

● Александр Холодных, город Санкт-Петербург;

● Кирилл Федукович, город Москва;

● Владимир Юнусов, Томская область.

Tekken 7:

● Павел th3 infection 228 Калашников (Белгородская область);

● Алексей Higem Коммисаров (Томская область);

● Вахания Mickey Ираклий (Республика Алтай);

● Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург).

StarCraft II:

● Михаил YoungStar Коренев (Республика Алтай);

● Юрий MindelVK Воюев (Томская область);

● Никита Exostriker Суровцев (Москва);

● Илья Milkicow Потапов (Москва).

Clash Royale:

● Никита DrKrit Латрыгин (Республика Хакасия);

● Хизир OP|PARADOX Эрсимиков (Чеченская Республика);

● Артур Potato Рахматуллин (Республика Башкортостан);

● Данил Danilka Орешкин (Республика Хакасия).

NHL 22:

● Андрей NoTeX_13 Максимов (Республика Башкортостан);

● Вадим Vadyan_fcsm Пономарев (Челябинская область);

● Евгений Virusactive Попов (Ульяновская область);

● Максим Haiissey Труханов (Челябинская область).

Dota 2:

● X3 (Республика Мордовия);

Всеволод «nattynarwhal_» Пелех

Федор «velheor» Русихин

Магомед «Nesfeer» Курбанов

Владимир «Shergarat» Савченко

Антон «antoha» Марченко

● Сборная Челябинской области (Челябинская область);

Илья «libertuz» Колида

Ильгиз «lowkez» Ардуганов

Виталий «Mannik» Брезгин

Александр «azimoff» Аристархов

Егор «Realm» Жаботинский

● cybermos NonTeachable (Москва);

Илья «Spirit» Терехов

Андрей «081»Калинин

Владислав «Rein» Косыгин

Борис «solji» Хундзия

Никита «molinaHa» Хорошавин

● Blasterbl (Ненецкий автономный округ).

Иван «Vazya» Герман

Владислав «Antares» Кертман

Никита «Munkushi~» Чепурных

Денис «smN» Коньшин

Семён «Desperate-» Швецов

Финальный этап состоится 21 и 22 мая на “Белгород-Арене” в Белгороде. Вход для зрителей на финал будет свободным. Необходима предварительная регистрация на Кассир.ру по ссылке.

Чемпионат России по компьютерному спорту — официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России. В 2021 году в них приняло участие более 20 тысяч человек со всей страны. Финал турнира прошел в Челябинске. За 2 дня проведения его посетили практически 10 000 зрителей.