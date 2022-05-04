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Определены финалисты чемпионата России по компьютерному спорту 2022

Финал состоится в Белгороде 21 и 22 мая.
Определены финалисты чемпионата России по компьютерному спорту 2022
04 мая 2022 20:36

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявляет о завершении матчей основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2022, по результатам которого в финальный этап вышли следующие киберспортсмены / команды в каждом виде программы:

DCL — The Game:

Александр Холкин, Свердловская область;
Александр Холодных, город Санкт-Петербург;
Кирилл Федукович, город Москва;
Владимир Юнусов, Томская область.

Tekken 7:

Павел th3 infection 228 Калашников (Белгородская область);
Алексей Higem Коммисаров (Томская область);
Вахания Mickey Ираклий (Республика Алтай);
Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург).

StarCraft II:

Михаил YoungStar Коренев (Республика Алтай);
Юрий MindelVK Воюев (Томская область);
Никита Exostriker Суровцев (Москва);
Илья Milkicow Потапов (Москва).

Clash Royale:

Никита DrKrit Латрыгин (Республика Хакасия);
Хизир OP|PARADOX Эрсимиков (Чеченская Республика);
Артур Potato Рахматуллин (Республика Башкортостан);
Данил Danilka Орешкин (Республика Хакасия).

NHL 22:

Андрей NoTeX_13 Максимов (Республика Башкортостан);
Вадим Vadyan_fcsm Пономарев (Челябинская область);
Евгений Virusactive Попов (Ульяновская область);
Максим Haiissey Труханов (Челябинская область).

Dota 2:

X3 (Республика Мордовия);

Всеволод «nattynarwhal_» Пелех
Федор «velheor» Русихин
Магомед «Nesfeer» Курбанов
Владимир «Shergarat» Савченко
Антон «antoha» Марченко

Сборная Челябинской области (Челябинская область);

Илья «libertuz» Колида
Ильгиз «lowkez» Ардуганов
Виталий «Mannik» Брезгин
Александр «azimoff» Аристархов
Егор «Realm» Жаботинский

cybermos NonTeachable (Москва);

Илья «Spirit» Терехов
Андрей «081»Калинин
Владислав «Rein» Косыгин
Борис «solji» Хундзия
Никита «molinaHa» Хорошавин

Blasterbl (Ненецкий автономный округ).

Иван «Vazya» Герман
Владислав «Antares» Кертман
Никита «Munkushi~» Чепурных
Денис «smN» Коньшин
Семён «Desperate-» Швецов

Финальный этап состоится 21 и 22 мая на “Белгород-Арене” в Белгороде. Вход для зрителей на финал будет свободным. Необходима предварительная регистрация на Кассир.ру по ссылке.

Чемпионат России по компьютерному спорту — официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России. В 2021 году в них приняло участие более 20 тысяч человек со всей страны. Финал турнира прошел в Челябинске. За 2 дня проведения его посетили практически 10 000 зрителей.

источник: «Советский спорт»
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