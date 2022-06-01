ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Впервые в России пройдет турнир по киберфутболу на огромном экране RED ARENA

Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала проведение нового проекта CYBER FUN FEST by RED ARENA. Открытый турнир по киберфутболу состоится 23 июня и пройдет на самом большом экране в горах – на фасаде RED ARENA. Участие в турнире бесплатное.
Впервые в России пройдет турнир по киберфутболу на огромном экране RED ARENA
01 июня 2022 01:05

Накануне игорная зона «Красная Поляна» привлекла внимание сьемками проморолика проекта: сотни гостей отеля «Бонус» в халатах выстроились в километровую очередь к экрану RED ARENA для того, чтобы протестировать игру. Эпизод съемок привлек настолько сильное внимание прохожих, что контент попал в социальные сети различных пабликов за несколько дней до официального релиза.

«CYBER FUN FEST – беспрецедентное событие: турнир по киберфутболу на самом большом экране в горах пройдёт в России впервые. Чтобы вызвать интерес к такому необычному мероприятию, мы решили снять яркий проморолик. Надеемся, что цель будет достигнута и 23 июня в RED ARENA соберутся настоящие фанаты киберфутбола. Тем более, участие совершенно бесплатное», - рассказала PR-директор игорной зоны «Красная Поляна» Элина Кушниренко.

Впервые профессиональным геймерам и любителям игровых приставок предлагают сразиться в киберфутбол на медиафасаде спортивно-развлекательной площадки RED ARENA. По техническим параметрам это самый большой экран в горах: размер 36 х 6 кв.м, площадь 216 кв.м, разрешение 2880 х 768.

Сыграть в киберфутбол на огромном медиафасаде смогут 64 участника. Остальные гости CYBER FUN FEST by RED ARENA покажут свой скилл в виртуальных играх в специальной фан-зоне. Участие в фестивале абсолютно бесплатное для всех зарегистрированных гостей возраста 18+.

Чтобы получить билет, необходимо пройти регистрацию на сайте.

Главный приз соревнований – билет на покерный турнир SPF HIGH ROLLER с возможностью выиграть новый автомобиль Tesla Model 3. В денежном эквиваленте участие (на профессиональном языке «байн-ин») стоит около 50 000 рублей. Это будет знаковый покерный турнир за всю пятилетнюю историю Sochi Poker Festival.

Победитель второго места получит сертификат «Азартный уикенд в игорной зоне «Красная Поляна» - проживание в апарт-отеле «Бонус». За третье место организаторы подготовили сертификат на ужин в ресторан «Баффет».

«Мы активно развиваем индустрию итертеймент в Сочи. Если гостям и участникам понравится CYBER FUN FEST by RED ARENA, то мы включим это событие в ежегодный календарь мероприятий, - рассказал Константин Кононов, руководитель проектного офиса игорной зоны «Красная Поляна». - Наша задача – предоставить гостям интересный и разнообразный выбор развлечений, организовать необычный и увлекательный досуг».

Организатор CYBER FUN FEST by RED ARENA - игорная зона «Красная Поляна». Место проведения – центральная площадка RED ARENA. Адрес: село Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Впервые в России пройдет турнир по киберфутболу на огромном экране RED ARENA
Впервые в России пройдет турнир по киберфутболу на огромном экране RED ARENA
Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала проведение нового проекта CYBER FUN FEST by RED ARENA. Открытый турнир по киберфутболу состоится 23 июня и пройдет на самом большом экране в горах – на фасаде RED ARENA. Участие в турнире бесплатное.
01.06.2022 01:05
Киберспорт
Определены финалисты чемпионата России по компьютерному спорту 2022
Определены финалисты чемпионата России по компьютерному спорту 2022
Финал состоится в Белгороде 21 и 22 мая.
04.05.2022 20:36
Киберспорт
Sony показала подробности Gran Turismo 7
Sony показала подробности Gran Turismo 7
Новая версия симулятора популярной серии выйдет на PS5 и PS4 4 марта.
04.02.2022 14:06
Киберспорт
автор: Дмитрий Афонин
Дмитрий Смит: Хочу верить, что киберспорт поможет оставить политику за рамками спорта
Дмитрий Смит: Хочу верить, что киберспорт поможет оставить политику за рамками спорта
22-25 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» прошла конференция «Киберспорт 2030», организованная Федерацией компьютерного спорта России и Научно-технологическим университетом «Сириус».
25.12.2021 09:00
Киберспорт
автор: Павел Мхеидзе
Антон «klenoff» Кленов: В киберфутболе спокойно можно зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц
Антон «klenoff» Кленов: В киберфутболе спокойно можно зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц
За последние несколько лет интерактивный футбол в России превратился из нишевого развлечения для любителей «сыграть пару матчей с друзьями» в серьезный, комплексный и очень успешный вид спорта.
21.07.2021 16:36
Киберспорт
автор: Иван Сергеев
«Границы между традиционным спортом и киберспортом размываются. У индустрии колоссальный потенциал»
«Границы между традиционным спортом и киберспортом размываются. У индустрии колоссальный потенциал»
Олег Гуменюк, CEO WePlay Esports – о киберспортивном медиахолдинге и развитии отрасли
14.07.2021 15:22
Киберспорт
автор: Алина Базунова
Киберспорт как официальная научная дисциплина в России и мире
Киберспорт как официальная научная дисциплина в России и мире
Киберспорт постепенно перерастает из развлекательной индустрии в полноценную отрасль со своим внутренним миром и специализацией. Об этом ярко намекает все возрастающий академический интерес к электронным состязаниям. Рассмотрим, в чем проявляется научное исследование киберспорта в разных частях света.
26.04.2021 23:34
Киберспорт
автор: Антон Кузин
Стартовал новый сезон LADA Sport ROSNEFT eChampionship
Стартовал новый сезон LADA Sport ROSNEFT eChampionship
Сегодня стартовал новый, третий по счету сезон киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который организован при поддержке нефтяной компании Роснефть.
14.04.2021 15:25
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Ностальгия, или 5 крутых игр детства
Ностальгия, или 5 крутых игр детства
Индустрия видеоигр не стоит на месте, но вопрос о том, в какую именно сторону она движется, остается спорным.
06.04.2021 11:50
Киберспорт
Киберспорт в эпоху пандемии: что поменялось в индустрии?
Киберспорт в эпоху пандемии: что поменялось в индустрии?
Последствия коронавируса остаются центральной темой всех обсуждений еще с лета 2020 года. В большинстве случаев речь идет про традиционные отрасли экономики, но мало кто анализировал влияние пандемии на индустрию eSports.
17.03.2021 15:48
Киберспорт
автор: Антон Кузин
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»
Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесоты Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.
Феерия от Макдэвида и мало голов в дерби русских супервратарей. Расклады на полуфиналы Кубка Стэнли
За океаном стартуют финалы конференций: на Востоке «Тампа» сразится с «Рейнджерс», на Западе «Колорадо» ждет непростая серия с «Эдмонтоном».
Кирилл Капризов — о «синдроме второго сезона», фаворитах «Колдер Трофи» и американской визе
Лучший российский легионер регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 Кирилл Капризов дал большую пресс-конференцию в Москве, в том числе эксклюзивно пообщавшись с корреспондентом «Плеймейкера».
Правила жизни Саши Кокорина. Как дела у нашего легионера «Фиорентины»
Минувший сезон Александр Кокорин просидел в запасе флорентийской команды, но возвращаться в Россию он, по словам его агента, не торопится. «Плеймейкер» вспоминает высказывания нападающего, который отправлялся в Италию за трофеями, а теперь ходит в неудачниках.
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика