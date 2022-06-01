Впервые в России пройдет турнир по киберфутболу на огромном экране RED ARENA

Накануне игорная зона «Красная Поляна» привлекла внимание сьемками проморолика проекта: сотни гостей отеля «Бонус» в халатах выстроились в километровую очередь к экрану RED ARENA для того, чтобы протестировать игру. Эпизод съемок привлек настолько сильное внимание прохожих, что контент попал в социальные сети различных пабликов за несколько дней до официального релиза.

«CYBER FUN FEST – беспрецедентное событие: турнир по киберфутболу на самом большом экране в горах пройдёт в России впервые. Чтобы вызвать интерес к такому необычному мероприятию, мы решили снять яркий проморолик. Надеемся, что цель будет достигнута и 23 июня в RED ARENA соберутся настоящие фанаты киберфутбола. Тем более, участие совершенно бесплатное», - рассказала PR-директор игорной зоны «Красная Поляна» Элина Кушниренко.

Впервые профессиональным геймерам и любителям игровых приставок предлагают сразиться в киберфутбол на медиафасаде спортивно-развлекательной площадки RED ARENA. По техническим параметрам это самый большой экран в горах: размер 36 х 6 кв.м, площадь 216 кв.м, разрешение 2880 х 768.

Сыграть в киберфутбол на огромном медиафасаде смогут 64 участника. Остальные гости CYBER FUN FEST by RED ARENA покажут свой скилл в виртуальных играх в специальной фан-зоне. Участие в фестивале абсолютно бесплатное для всех зарегистрированных гостей возраста 18+.

Чтобы получить билет, необходимо пройти регистрацию на сайте.

Главный приз соревнований – билет на покерный турнир SPF HIGH ROLLER с возможностью выиграть новый автомобиль Tesla Model 3. В денежном эквиваленте участие (на профессиональном языке «байн-ин») стоит около 50 000 рублей. Это будет знаковый покерный турнир за всю пятилетнюю историю Sochi Poker Festival.

Победитель второго места получит сертификат «Азартный уикенд в игорной зоне «Красная Поляна» - проживание в апарт-отеле «Бонус». За третье место организаторы подготовили сертификат на ужин в ресторан «Баффет».

«Мы активно развиваем индустрию итертеймент в Сочи. Если гостям и участникам понравится CYBER FUN FEST by RED ARENA, то мы включим это событие в ежегодный календарь мероприятий, - рассказал Константин Кононов, руководитель проектного офиса игорной зоны «Красная Поляна». - Наша задача – предоставить гостям интересный и разнообразный выбор развлечений, организовать необычный и увлекательный досуг».

Организатор CYBER FUN FEST by RED ARENA - игорная зона «Красная Поляна». Место проведения – центральная площадка RED ARENA. Адрес: село Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51.