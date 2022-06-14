CS:GO, Dota 2, смартфонные битвы, полеты на дронах: Финал студенческого ЧР по киберспорту

В Ростове-на-Дону прошла финальная стадия VI сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Соревнования проходили в LAN-формате: игроки находились в одном помещении и состязались по локальной сети. Турнир шел со зрителями и прямыми трансляциями на арене Донского государственного технического университета. Финал СтудЛиги-2022 впервые состоялся за пределами Москвы.



Ростовская жара на улице, горячий финал на киберарене



В отборочных этапах участвовали 8403 человека. Шестой сезон ВКСЛ собрал 451 учебное заведение — вузы и ссузы. Однако в финале оказались 8 сильнейших: МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва), УрФУ (Свердловская область), УГНТУ (Республика Башкортостан), НГТУ (Новосибирская область), ДВГУПС (Хабаровский край), ЮФУ (Ростовская область), КубГУ (Краснодарский край) и ТГУ им. Державина (Тамбовская область).





Киберспортсмены состязались в пяти дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Организатором турнира выступила Федерация киберспорта России. Призовой фонд составил 3 млн рублей.



Победителем стал Уральский федеральный университет. Сборная вуза мощно прошлась по соперникам и с большим отрывом заняла первую строчку. Команда набрала 370 баллов и установила новый рекорд. Второй стала сборная хозяев города – Южного федерального университета. Киберспортсмены из столицы Дона получили 280 баллов. Бронзовый призер – команда Уфимского государственного нефтяного технического университета финишировала с 255 баллами.





Уральцы установили рекорд, питерцы потеряли доминирование



Хедлайнер ВКСЛ — сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого потеряла свое преимущество и не дошла до решающей стадии. Киберспортсмены из СпбПУ побеждали 3 сезона из 6 проведенных лигой. Однако в сезоне-2022 эпоха питерцев завершилась. Финал в Ростове-на-Дону прошел без них. Вакантное место фаворита сразу же заняла сборная Уральского федерального университета. Команда из Екатеринбурга накопила серьезный бэкграунд, участвуя в лиге с момента ее создания. Выход в финал ребята обеспечивали себе 5 раз. Место ниже 4 места УрФУ не занимал.







В итоге екатеринбуржцы добились триумфальной победы, к которой так упорно шли. Сыгрываться чемпионскому составу долго не пришлось, каждый спортсмен уже обладает достаточным уровнем мастерства и может выводить команду вперед индивидуально, отметил капитан сборной УрФУ Григорий Гордиенко.



— Эмоции от финала потрясающие, в том числе потому, что мы играли не в Москве. На прошлом финале сцена была меньше, болельщиков из-за коронавируса пришло совсем мало. Здесь же атмосфера круче, да и сцена больше. Зрителей было много, они очень активно себя вели, это заряжало, — прокомментировал победу Григорий Гордиенко. — В финальном матче не все шло гладко, но мы просто вели свою игру и не давали противнику сбить нас с темпа. У нас получалось почти все, что мы хотели. Плюс, несколько раз повезло, не без этого. Мандраж соперников чувствовался, было видно, что они боятся — ошибались, в некоторых моментах неуверенно вели себя.





Дважды команда из Екатеринбурга брала серебро, но в этом году ребята не оставили соперникам никаких шансов, отметил старший тренер сборной УрФУ по киберспорту Алексей Корбышев.



— Наконец-то мы стали чемпионами! В этому году была очень серьезная подготовка команды. Мы получили большую поддержку от руководства, хорошие условия для тренировок. Повлиял и тот факт, что в финал не попала питерская команда. Они всегда обходили нас…Но в этот раз мы были фаворитами. Заняли призовые места по всем дисциплинам, кроме Hearthstone, хотя и в ней выступили вполне достойно. Золото получилось обеспечить еще до последней игры и установить рекорд, чему очень рады, — поделился Алексей Корбышев.





Смена фаворита неизбежна в любом виде спорта, в том числе кибердисциплинах, подчеркнул серебряный призер, студент ЮФУ Роман Алексеев, защищавший честь вуза в CS:GO.



— Возможно, на отсутствие питерцев повлияли их внутрикомандные изменения, а может, это просто случайность, — предположил Роман Алексеев. — В любом случае здесь точно не скучно. Из всех мероприятий по киберспорту это, наверное, самое масштабное и наиболее интересное! Настрой у команды был хороший. Подготовка началась за месяц до турнира: вместе играли, разбирали раунды, изучали матчи соперников. Не обошлось без перестановок в команде.





Мобильный гейминг и гонки на дронах — новая студенческая реальность



Именно ростовчане не пропустили СпбПУ в решающий этап. Это один из показателей того, что развитие киберспорта на Юге России набирает обороты, пояснил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.



— СпбПУ один из первых понял, что необходимо создавать условия для развития. Там появилась хорошая тренировочная база. Естественно, это дало свои плоды. Сейчас регионы этот опыт перенимают. Но многое зависит от самих студентов, их инициативы, — подчеркнул Дмитрий Смит. — Самые первые соревнования по киберспорту были не такими массовыми, но мы приглашали представителей вузов даже посмотреть, как это. Ведь, когда видишь все это вживую, отношение меняется, появляется желание поучаствовать самому. Так и получилось. Сегодня уже не мы просим предоставить площадку для турниров, а сами получаем от вузов заявки на проведение мероприятий.





Также глава федерации отметил, что организация ведет системную работу, есть план, развитие киберспорта в стране идет в соответствии с ним. Подробнее об основных задачах и перспективных направлениях рассказал вице-президент ФКС Алексей Шемякин.



— Несмотря на то, что Dota 2 и CS:GO — флагманские дисциплины, мы стараемся поддерживать различные игры, даже не самые популярные. И по некоторым из них соревнования проводит только наша федерация. Мы организовываем состязания различного уровня в российских городах, привлекая зрителей и участников. Сегодня киберспортом можно заниматься не только на компьютере, сейчас очень популярен мобильный гейминг. Технические возможности позволяют устраивать турниры по смартфонным играм, — отметил Алексей Шемякин. — Любым дисциплинам свойственно набирать и терять популярность, за тенденциями мы тоже всегда следим. Перспективное направление — симуляторы. Технологии дошли до то, что в виртуальном пространстве можно научиться управлять реальными техническими средствами. Яркий пример — гонки на дронах.





Развитие комьюнити в вузах и фем-проблемы Dota 2



Виртуальные баталии — не только матчи в сети, но и целая субкультура, уверен руководитель центра поддержки киберспорта при профсоюзе студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана «Bauman Esports» Иван Абуховский. Студент приехал со сборной на финал в качестве менеджера, но сам активно играет в Overwatch. Этот командный шутер недавно признали дисциплиной на уровне ФКС.



— Наше комьюнити в вузе насчитывает около 2000 игроков из разных дисциплин. Мы видим активность среди ребят. В Бауманке любят не только поиграть, но также активно смотрят трансляции матчей. Моя любимая дисциплина Overwatch не очень популярна, но есть свое сообщество, нас знают на межуниверситетском уровне. Аудитория нашего вуза крайне вовлеченная. В больших турнирах принимают участие множество студентов. Например, в Dota 2 и CS:GO число команд может достигать 40 по 5 человек в каждой. И руководство вуза это все поддерживает, — поделился Иван Абуховский. — Наша задача — организовать процесс, чтобы игроки могли проявить себя, попасть в сборную вуза и представлять университет на крупных турнирах. Но главное — чтобы они получали удовольствие от игры.



Увлечение киберспортом может перерасти в профессию, уверен комментатор и аналитик Сергей Ревин, известный в индустрии под ником «Smile». Экс-участник команд Virtus.pro и Natus Vincere дважды побеждал на Electronic Sports World Cup (2011 и 2012 гг.) и пробивался в финал The International-2012.



— Бывает, присмотришься к какому-то игроку на студенческом турнире, а через пару лет он оказывается в команде из топ-5 по России. Так что, многих выходцев из ВКСЛ можно встретить на профессиональном уровне. Данил «gpk-» Скутин из Virtus.pro участвовал в таких мероприятиях, — привел пример Сергей Ревин.





Однако выходить на профессиональный уровень стремятся далеко не все студенты. Например, запасной игрок по Dota 2 из сборной ТГУ Анастасия Горбунова в киберспорт пришла за новыми знаниями и яркими впечатлениями, которых в дисциплине хватает. В начале своего пути, 1,5 года назад, студентка столкнулась с непониманием ребят из вуза. Однако Анастасия быстро научилась играть и попала в сборную университета. Дотерша стала единственной девушкой-участницей финала СтудЛиги-2022.



— Слишком много внимания, мне из-за этого немножко некомфортно. Я приехала ребят поддержать, подстраховать, если что не так. А тут всех удивляет, что девушка играет на турнире в «Доту». У нас обычно это так: девочка — значит, ничего не понимаешь, с тобой не о чем говорить. Конечно, далеко от ребят, но они со мной занимаются, подсказывают, учат. Поэтому в дальнейшем, может быть, я попаду в основной состав. Стараюсь полноценно помогать команде, — рассказала Анастасия Горбунова. — Если говорить о проведении отдельных женских турниров, то это сейчас кажется скучноватым, поскольку очень мало девушек в киберспорте пока, и играют они посредственно. Плюс, перенимают некрасивую привычку от многих парней — ругаться, играть, чтобы выплеснуть эмоции, а не учиться.



Ожившие киберперсонажи, онлайн-панорама и исследования мозга



Антураж в дни турнира создавали профессиональные косплееры, которые стойко дефилировали в 30-градусную жару по территории ДГТУ в гриме, с крыльями, рогами, в масках и шлемах, с разношерстным «магическим орудием» в руках. Вечером заключительного дня члены жюри выбрали самые крутые образы. Победил Игорь Ермаков «Alvey Alvarez» с персонажем Juggernaut из «Людей Икс». Второй стала Алина Подшивалкина «Takeshi~Vereesa» в образе Аллерии Ветрокрылой из мира «Warcraft». Тройку замкнула Диана Капилети «Наро», воссоздавшая Джинкс из игры «League of Legends».





Попробовать себя в роли киберперсонажа могли все желающие — профессиональные визажисты преображали гостей на стенде «Косплей шок».





Вообще, территория вуза на эти 2 дня превратилась в киберспортивный городок. Соревнования сопровождали разнообразные активности и развлекательная программа. На площади перед университетом развернули «Зону 360», где проходила моментальная широкоугольная видеосъемка с разворотом на все четыре стороны света. Работал для гостей аттракцион «Полеты на дронах», позволяющий через очки виртуальной реальности с высоты птичьего полета посмотреть на происходящее. Кроме того, гости турнира участвовали в конкурсах и настольных играх. Для всех интересующихся способностями своего мозга в холле университета проводили психофизиологическое тестирование.





