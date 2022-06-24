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Киберфутбол в игорной зоне «Красная Поляна» попал в Книгу рекордов России

Первый международный турнир по киберфутболу впервые в России прошел на самом большом экране в горах. Игорная зона «Красная Поляна» установила рекорд Книги рекордов России.
Киберфутбол в игорной зоне «Красная Поляна» попал в Книгу рекордов России
24 июня 2022 11:37

Открытый турнир по киберфутболу CYBER FUN FEST состоялся 23 июня. На игру в киберфутбол приехали участники из Японии, Мексики, Малави, Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана, Армении. Всего приняло участие около 100 человек. Было сыграно 64 игры.

Профессиональные геймеры и любители игровых приставок сыграли в киберфутбол на медиафасаде спортивно-развлекательной площадки RED ARENA. Участие в турнире для всех желающих было бесплатным.

- По киберспорту зафиксировано очень мало рекордов, поэтому этот турнир привлек особое внимание. Прежде всего, своим необычным форматом. Игра на огромном экране и в горах выглядит впечатляюще и эффектно. Такое событие даже просто наблюдать любопытно, а принимать участие – тем более, - поделился мнением Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России.

В Книгу рекордов России игорная зона «Красная Поляна» попала с номинацией «Турнир по киберфутболу на самом большом экране в России». Технические параметры экрана RED ARENA: 36 х 6 кв. м, площадь 216 кв. м, разрешение 2880х768.

- Неожиданно для нас турнир сразу приобрел международный статус. Нам приятно, что новое событие в игорной зоне «Красная Поляна» вызвало столь бурный интерес. Изначально это мероприятие было придумано в поддержку покерного турнира Sochi Pоker Festival, но, увидев большой интерес со стороны жителей и гостей Сочи, мы решили масштабироваться. И судя по всему, не зря, - рассказала Элина Кушниренко, PR-директор игорной зоны «Красная Поляна».

Победитель CYBER FUN FEST by RED ARENA – Юрий Сошинский получил билет на покерный турнир SPF HIGH ROLLER с возможностью выиграть новый автомобиль Tesla Model 3. Участники, занявшие второе и третье место, выиграли «Азартный уикенд в игорной зоне «Красная Поляна» - проживание в апарт-отеле «Бонус» и сертификат на ужин в ресторан «Баффет» соответственно.

Также все участники получили подарки от казино «Бумеранг», отеля «Бонус», ресторана The BIG и компании Bombbar. Партнером мероприятия выступила сеть компьютерных клубов Colizeum.

источник: «Советский спорт»
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