Киберчемпионат LADA Sport ROSNEFT eChampionship ждет новых участников

Как и в предыдущие годы, турнир проводится на базе гоночного симулятора RaceRoom Racing Experience, все участники сражаются за рулем виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR команды LADA Sport ROSNEFT на точно воспроизведенных знаменитых трассах.

Участвовать в заездах LADA Sport ROSNEFT eChampionship можно абсолютно бесплатно, для этого лишь достаточно иметь компьютер. Возможностью стать частью турнира ранее уже воспользовались несколько тысяч киберпилотов со всего мира. В 2022 году турнир ориентирован на российских виртуальных гонщиков, которых ждут некоторые любопытные нововведения.

Схема участия остается прежней. Для того, чтобы стать победителем этапа, нужно для начала пройти отбор, подробности по ссылке. Но если прежде отборочная стадия проходила в режиме тайм-аттак, то теперь она будет состоять из квалификации и гонки. Для этого в каждый из десяти дней отбора будут выделять по четыре слота для 15-минутной квалификации и 25-минутной гонки. Сильнейшие, как и прежде, будут проходить в финальную стадию этапа, где будут разыгрываться очки в зачет чемпионата. Лучшие по итогам четырех этапов получат путевку в Гранд-финал, где определится чемпион сезона 2022 года.

Немного поменяется формат проведения гонок киберчемпионата. Лучшие 25 пилотов, которые получат путевку в гонку по итогам отбора, сначала пройдут 12-минутную квалификацию, по итогам которой определится стартовый порядок короткой 15-минутной гонки – спринта. Уже в соответствии с его итогами гонщики выстроятся на старте основного гоночного заезда, который будет длиться 45 минут и включать обязательный пит-стоп. Таким образом, на результат повлияет не только чистая скорость спортсменов, но и их умение тактически выстраивать борьбу за победу.

Есть и еще одно интересное нововведение. На втором и третьем этапах дополнительно в отдельный день будут проводиться гонки второго дивизиона, в которых примут участие пилоты, занявшие по результатам квалификационных отборов позиции с 26-й по 50-ю. Пятерка лучших в гонке второго дивизиона получит приглашение для участия в финальной гонке главного дивизиона. Таким образом, на втором и третьем этапах в финальных гонках будет принимать участие 30 пилотов.

И наконец о том, на каких трассах пройдут соревнования четвертого сезона киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship. На сей раз календарь составлялся из пожеланий самих участников и зрителей путем специального голосования. В итоге, помимо традиционной для LADA Sport ROSNEFT eChampionship виртуальной версии подмосковного автодрома Moscow Raceway, в этом году гонки пройдут на бразильском Интерлагосе, Автодроме Дубай и на китайской трассе в Шанхае.

Финалы каждого этапа, как и в предыдущие сезоны, будут транслировать в прямом эфире на YouTube-канале LADA. Комментировать соревнования будут комментатор Сергей Беднарук и гонщик LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов.

Если вы не находите в себе силы или возможность побороться на виртуальной гоночной трассе, то присоединяйтесь к зрительской аудитории чемпионата получайте наслаждение от прямых трансляций гонок чемпионата, от захватывающей борьбы на трассе, зажигательной атмосферы комментатора и интересной информации пилота команды LADA Sport ROSNEFT. До встречи на реальных и виртуальных трассах!

Календарь LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2022: