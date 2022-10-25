Симрейсинг как официальная дисциплина «Игр Будущего»

Одной из дисциплин «Игр Будущего» являются фиджитал-гонки, во время которых одни и те же участники сразятся на виртуальных трассах с помощью компьютерных симуляторов (на платформе Assetto Corsa Competizione), а также покажут свои навыки пилотирования в заезде на картинге.

Первые фиджитал-гонки пройдут в Казани уже в ноябре 2022 года в качестве одной из дисциплин Фиджитал Игр, серии турниров, предшествующих «Играм Будущего» 2024.

Источник фото: скриншот Assetto Corsa Competizione

«Мы рады приветствовать в качестве партнера ведущую силу российского гоночного спорта — команду SMP Racing. Уже много лет SMP успешно реализует программу развития автоспорта в России, в том числе и цифрового, претворяя в жизнь принципы фиджитал. Объединение наших сил, активов и компетенций позволят создать в рамках «Игр Будущего» инновационный и востребованный продукт как для спортсменов и зрителей, так и для вещателей в широком смысле», — сказал Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего».

«Ключевой задачей программы SMP Racing всегда была популяризация автоспорта, в том числе — наиболее доступных его дисциплин, к которым относятся и симрейсинг, и картинг. Появление гоночной составляющей в программе «Игр Будущего», с одной стороны, является очередным подтверждением высокого потенциала автоспорта в рамках повышения интереса молодежи к спорту в целом, а с другой — помогает большему числу людей познакомиться с гонками и увидеть в них возможность для самовыражения. Мы рады стать частью такого амбициозного проекта, как «Игры Будущего», и готовы обеспечить максимально яркие впечатления и участникам, и зрителям соревнований», — прокомментировал начало партнерства Александр Жемчужников, генеральный директор программы SMP Racing.

«Игры Будущего» — международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по фиджитал-дисциплинам, объединяющим классический спорт, киберспорт и AR-/VR-технологии. «Игры Будущего» пройдут в 2024 году, в преддверии турнира проводится серия Фиджитал Игр по отдельным дисциплинам.