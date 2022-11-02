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Фиджитал Игры возвращаются в Казань уже в ноябре

Серия международных турниров стартует 24 ноября и будет включать три новые фиджитал-дисциплины: гонки (Assetto Corsa + картинг), единоборства (Mortal Kombat 11 + MMA) и хоккей (NHL 22 + хоккей 3*3).
Фиджитал Игры возвращаются в Казань уже в ноябре
02 ноября 2022 16:12
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба Игры Будущего

Соревнования нового формата Фиджитал Игры объединяют классический спорт и киберспорт/VR-/AR-технологию. Как это выглядит на практике? Участники команд не будут делиться на спортсменов и киберспортсменов, каждый из них покажет свою физическую подготовку в реальной жизни и цифровую в виртуальном пространстве.

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Что: фиджитал-гонки

Кто: восемь команд по два человека в каждой

Когда и где: 24 ноября. Картинг-центр, торговый комплекс «KazanMall»

В гонках нового формата пилотам нужно преодолеть 20 кругов в заезде на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора Assetto Corsa. Результаты квалификации будут учитываться на старте заездов.

Что: Фиджитал-единоборства

Кто: шесть команд по два человека в каждой, весовая категория до 73 кг.

Когда и где: 26 ноября. Дворец единоборств «Ак Барс»

В турнире по фиджитал-единоборствам бойцы проведут одну встречу в игре Mortal Kombat 11, а затем сразятся в боях по правилам MMA. Онлайн-этап длится до двух побед одного из оппонентов, а реальный бой в октагоне пройдет в формате три раунда по три минуты. Счёт онлайн-поединка станет стартовым для реального боя. Участники также смогут получить дополнительные баллы — за успешный фаталити в Mortal Kombat; за лучший финиш, креативность или победу в номинации «лучший боец» в боях по правилам ММА.

Что: Фиджитал-хоккей

Кто: четыре команды

Когда и где: 10-11 декабря. Ледовый дворец «Татнефть-Арена»

В хоккейном турнире спортсмены сначала сыграют в NHL 22 в режиме Threes Eliminator (три периода по три минуты), а затем выйдут на лед и по правилам хоккея 3*3 проведут три периода по семь минут. В случае равенства заброшенных и пропущенных шайб, победитель выявляется в серии послематчевых штрафных бросков.

«Мы протестировали первые четыре фиджитал-дисциплины в сентябре и получили отличный отзыв от публики. В ноябре нас ждут не менее интересные виды спорта в фиджитал играх, которые особенно развиты и любимы в нашем регионе – это автогонки, единоборства и хоккей. Я уверен, ноябрьские игры будут очень интересными как для участников, так и для зрителей!»комментирует министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Первые Фиджитал Игры подарили зрителям яркое спортивное шоу, новый формат соревнований, за которым интересно наблюдать. Четыре дисциплины, двадцать команд из пяти стран, восемнадцать часов трансляции – колоссальный опыт. Теперь наша задача использовать его и предложить аудитории еще более захватывающий турнир по трем новым фиджитал-дисциплинам», – отметил Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего».

Фиджитал Игры проводятся в преддверии международного турнира «Игры Будущего», который пройдет в Казани в 2024 году. В сентябре 2022-го в столице Татарстана прошли первые Игры по четырем дисциплинам — фиджитал-футбол (FIFA + футзал), фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол), Beat Saber и гонки дронов. Город-организатор был определен по итогам заявочной кампании, интерес к которой проявили более 40 регионов России.

источник: «Советский спорт»
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