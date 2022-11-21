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Петр Ян станет гостем турнира Фиджитал Игр по единоборствам

26 ноября Дворец единоборств «Ак Барс» города Казани преобразится для проведения красочного спортивного шоу нового формата – Фиджитал Игр.
Петр Ян станет гостем турнира Фиджитал Игр по единоборствам
21 ноября 2022 14:44
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба Игры Будущего

Фиджитал-тренд дошел и до единоборств, сочетая видеоигру и классический спорт. Поэтому участникам ноябрьских Игр предстоит победить своего оппонента сначала в виртуальном бою, внутри игры Mortal Kombat, а затем выйти в реальный октагон. Зрители будут тоже вовлечены в процесс, бойцы смогут получить дополнительные очки, победив в голосовании за лучшего бойца, лучший финиш и креативность.

Подготовка идет полным ходом. Бойцы готовятся, изучают сильные и слабые стороны своих оппонентов, выбирают и персонажей, за которых будут играть в Mortal Kombat. Организаторы готовят все для успешного погружения в фиджитал-вселенную: яркое шоу со световыми и графическими эффектами, интерактивы с дополненной реальностью, косплеи и многое другое.

Состав участников

Напомним, что это командный турнир. В каждой сборной по два спортсмена. На Фиджитал Игры заявлено 12 участников из четырех стран: Россия, Беларусь, Иран и Казахстан.

Подробнее о правилах вы можете узнать тут.

Три российские команды

Россия будет представлена тремя дуэтами. Опытный тандем BRAVE HEART, в составе которого чемпион Южного федерального округа по кикбоксингу Роман Black Lion Авдал и мастер спорта по боевому самбо и грэпплингу Валерий Brave Heart Грицутин. В MK TEAM два брата Анзор Абжамов и Хабиб Магомедов из республики Дагестан. В их арсенале вольная борьба, бокс, грэпплинг, бразильское джиу-джитсу, поэтому новые испытания бойцам не страшны. Участники из Казани Рим Хазиахметов и Федор Русский Медведь Алексеев объединились в команду ALLIANCE. Рим – мастер спорта по боевому самбо, Федор – чемпион EURASIAN R.G.S.A по джиу-джитсу.

Бойцы из Казахстана, Беларуси и Ирана

Серикбай Ходжабаев и Алибек Ali Qozha Куcбаев из команды CASPIYAN MEGALADONS представляют Казахстан. Алибек считает, что их команда отличается скромностью, но в октагоне они тушеваться точно не будут. Серикбай – мастер спорта международного класса по жекпе-жек, чемпион Казахстана и двукратный чемпион Азии по этой дисциплине, а также семикратный чемпион Казахстана по ММА. А Алибек – суровый парень, который, как он сам рассказывает, в определенный момент жизни захотел уйти от уличных боев и попробовать себя на профессиональной сцене.

Артем Swan Лебедев и Валерий Дашкевич представляют топовую белорусскую «Академию MMA», поэтому в своих силах не сомневаются. Артем был оператором станков на заводе, но сделал выбор в пользу спортивной карьеры, мечтает стать тренером и вырастить чемпиона. Валерий всегда чувствовал, что бои – это его стезя, и нашел себя в ММА. За плечами спортсмена серьезный послужной список участия в международных турнирах по смешанным единоборствам.

Еще одни иностранные участники – команда из Ирана. Секундант этого дуэта Эрфан – очень колоритный мужчина, одно лицо с главным персонажем игры God of War Кратосом. В команде выступают двукратный чемпион Ирана по ММА Матин Matdog MMA Сафари и чемпион Ирана по рестлингу Мохаммадреза Могддаси, также с детства занимающийся борьбой.

Звездный гость

Почетным гостем турнира по фиджитал-единоборствам в Казани станет российский боец MMA Петр Ян. 29-летний боец является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на его счету 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В рамках фиджитал-турнира во Дворце единоборств «Ак Барс» также состоится автограф-сессия с прославленным спортсменом.

источник: «Советский спорт»
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