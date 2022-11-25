Интервью с капитаном сборной России по Dota 2 в преддверии IESF World Championship 2022

Уже 1-го декабря российские киберспортсмены поедут на чемпионат мира по киберспорту 2022 (IESF World Championship 2022). Перед поездкой ФКС России успела пообщаться с одним из спортсменов — Владиславом Chambi Хорольцевым, капитаном команды по Dota 2.

- Владислав, какие у тебя ожидания от предстоящего турнира?

- Думаю, что если бы не замена, мы бы точно могли бороться за ТОП-1. С заменой будет чуть посложнее, но думаю, что справимся. На весь турнир всего три-четыре по-настоящему сильных команды, так что мы не боимся. В целом рад тому, что с каждым годом турниры становятся все масштабнее и масштабнее. Уверен, уже через 5-10 лет киберспорт по популярности будет не уровне футбола или хоккея.

- Насколько хорошо ты знаком с соперниками по турниру?

- В нашей группе есть довольно сильные команды поляков и болгар — и у тех, и у других есть опытные игроки. Также могу выделить команды казахов, киргизов и перуанцев.

- Назови главную трудность, с которой вам придется столкнуться на турнире.

- Такой нет. Нас немного пугает только замена в команде, остального не боимся.

- В чем, по твоим ощущениям, отличие таких турниров от клубных?

- Думаю, что на этом турнире уровень игры будет чуть ниже, чем на основных мировых соревнованиях. Но это единственное отличие. По атмосфере и уровню организации, думаю, все будет хорошо.

- Следишь ли еще за каким-то спортом, кроме киберспорта?

- Люблю футбол и слежу за ним. Раньше даже сам занимался.