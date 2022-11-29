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Фиджитал Игры - это и есть будущее

24 и 26 ноября в Казани прошли Фиджитал Игры по двум новым гибридным дисциплинам: гонкам (Assetto Corsa + картинг) и единоборствам (Mortal Kombat 11 + MMA).
Фиджитал Игры - это и есть будущее
29 ноября 2022 12:13
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба Игры Будущего

Соревнования по фиджитал-единоборствам посетили экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный и спортивный блогер Алексей Столяров.

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Петр ЯН

«Я бы не называл Фиджитал Игры диковинкой. Это новшество, - подчеркнул Петр Ян, боец UFC. - Мы должны признать, что в нашей жизни технологии играют большую роль. И ты либо идешь в ногу со временем, либо остаешься на месте. Что касается этого турнира, то соперники были подобраны примерно одинакового уровня, они были сопоставимы по подготовке. Думаю, зрителям понравилась упорная борьба».

«Я считаю, что правильно сделали, что играют стоя. Во-первых, человек стоит, он может двигаться, жестикулировать пока играет, ты все равно уже разогреваешься. В нашем профессиональном спорте дается минута времени на восстановление между раундами, я думаю, что минуты достаточно. Все равно спортсмен будет делать какую-то свою разминку перед тем как играть. Это уже интуитивно, профессионально, ты все равно растяжку, все эти моменты делаешь. Плюс поиграли, минуту - максимум две можно дать, чтобы сфокусировать на следующей своей подстанции».

Вопрос: Видишь ли ты себя в фиджитал-боях? Ответ: «Я на данный момент не думал об этом. Но вот например, у меня двое сыновей. Иногда старший, которому 6 лет, приходит ко мне и говорит, что хочет поиграть в игры. И у нас установилось правило: хочешь поиграть — делай сто отжиманий. Он делает сто отжиманий — и играет полчаса. Я считаю, что это норма. Я не могу запретить ему, потому что дети играю в садике или школе. Иначе у него будет недостаток в этом, а так ты владеешь информацией, владеешь ситуацией. А так он, отжался и поиграл, он доволен, я доволен».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Игорь СТОЛЯРОВ, руководитель проекта Игры Будущего

Вопрос: Бойцы участники - действительно профессиональные бойцы? Какого уровня они будут? Комментарий: «Наш ростер отрабатывал UFC Russia. Это был селективный подход, очень серьезная воронка. Это профессиональные бойцы ММА, которые были селективно отобраны нашим подрядчиком из различных регионов страны».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Никита НАГОРНЫЙ, олимпийский чемпион

● «Когда мне впервые рассказали про фиджитал-единоборства, я вообще не понимал, как это все это будет происходить, в голове вообще не было никакого представления, - признался Никита Нагорный. - Но я приехал на турнир, зашел в октагон - там мониторы и джойстики, все это опускается, а затем поднимается. Смотришь и понимаешь: ты попал в будущее! Как это вообще можно было придумать и реализовать! Уверен, такие соревнования должны проводиться и дальше».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Алексей СТОЛЯРОВ, блогер

● «В последнее время много ребят-звезд идут в октагон, а многие спортсмены пробуют себя в медийных лигах. Это невероятно круто с точки зрения коллаборации аудиторий. Гейминг и компьютеры захватили у молодежи очень много времени. И если родители говорят: «иди займись чем-то другим», то теперь этому можно легко найти объяснение: «я тренируюсь». Это тот самый ключ для молодых, чтобы они совершенствовали себя как в гейминге, так и в спорте», - подытожил Алексей Столяров.

Владислав Ершов, спортивный директор «Игр будущего»

● «Со стороны молодых спортсменов был большой интерес, они хотели попробовать что-то новое. Формат новый, и дальше будет только больше. У нас намечается серия тестовых мероприятий, будем наращивать обороты, увеличивать количество участников, - рассказал Ершов. - Перед нами стоит задача - создать и развить новое движение, объединить цифровую и физическую активности. Мы хотим привлечь на свою сторону киберспортсменов, у которых уже сформировалось устойчивое сообщество, у них проводятся крутые мероприятия. Хотим им показать немного другую сторону, чтобы они занялись и классическими видами спорта. Для молодежи это возможность заявить о себе, быть профессионалами в обеих дисциплинах».

Соревнования открылись фиджитал-гонками в картинг-центре ТЦ Kazan Mall. В них приняли участие 8 команд, состоящих из 2 пилотов. Участники в формате эстафеты прошли 20 кругов в заезде на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора. По результатам в обоих сегментах победу праздновала казанская команда EK-ALGA, за которую выступали Борис Гарифуллин и Михаил Стаценко. Они выиграли с большим отрывом в 21 секунду.

Во время подсчета результатов экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин сыграл специально подготовленный DJ-сет, а затем провел заезд с одним из победителей фиджитал-гонок. «На самом деле именно из этого состоит порядка 80% подготовки пилота. Так что, в виртуальном мире я тоже умею ездить», — отметил Мазепин.

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

В рамках мероприятия также состоялся шоу-заезд с участием стримеров Дмитрия Ликса (dmitry_lixxx), Ильи Яцкевича (exile) и Александра Парадеева (paradeevich), блогера Марата Кашапова, топовых автогонщиков программы SMP Racing Алексея Басова, Сергея Сироткина, Виталия Петрова и Виктора Шайтара.

Виталий Петров, гонщик

● «Было интересно совместить виртуальное и реальное в таком формате, - признался после заезда Виталий Петров. - Думаю, любопытно было и стримерам, которые играли на симуляторе, но не ездили на карте. Обучение, подсказки - в общем, все было в соревновательном духе. Уверен, что у фиджитал-дисциплин есть будущее. Может, они даже заменят какие-то традиционные виды спорта. Плюс фиджитал-игр в том, что они доступны. В тех же гонках не нужно покупать спортивные автомобили - есть картинг. И я уже не говорю про симуляторы. Такие соревнования можно проводить по всей стране».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Сергей Сироткин, гонщик

● «Впечатления весьма позитивные, получилось классное мероприятие, - поделился эмоциями Сергей Сироткин. - Автоспорт - сложная дисциплина, где всегда присутствует напряжение. Но соревнования такого формата создают дружелюбную атмосферу и объединяют участников. Такие турниры привлекают больше внимания к автоспорту, пусть даже через любительские дисциплины, и это здорово. С такого карта любой ребенок может начать карьеру и вырасти в профессионального пилота».

источник: «Советский спорт»
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