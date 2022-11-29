Фиджитал Игры - это и есть будущее

Соревнования по фиджитал-единоборствам посетили экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный и спортивный блогер Алексей Столяров.

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Петр ЯН

● «Я бы не называл Фиджитал Игры диковинкой. Это новшество, - подчеркнул Петр Ян, боец UFC. - Мы должны признать, что в нашей жизни технологии играют большую роль. И ты либо идешь в ногу со временем, либо остаешься на месте. Что касается этого турнира, то соперники были подобраны примерно одинакового уровня, они были сопоставимы по подготовке. Думаю, зрителям понравилась упорная борьба».

● «Я считаю, что правильно сделали, что играют стоя. Во-первых, человек стоит, он может двигаться, жестикулировать пока играет, ты все равно уже разогреваешься. В нашем профессиональном спорте дается минута времени на восстановление между раундами, я думаю, что минуты достаточно. Все равно спортсмен будет делать какую-то свою разминку перед тем как играть. Это уже интуитивно, профессионально, ты все равно растяжку, все эти моменты делаешь. Плюс поиграли, минуту - максимум две можно дать, чтобы сфокусировать на следующей своей подстанции».

● Вопрос: Видишь ли ты себя в фиджитал-боях? Ответ: «Я на данный момент не думал об этом. Но вот например, у меня двое сыновей. Иногда старший, которому 6 лет, приходит ко мне и говорит, что хочет поиграть в игры. И у нас установилось правило: хочешь поиграть — делай сто отжиманий. Он делает сто отжиманий — и играет полчаса. Я считаю, что это норма. Я не могу запретить ему, потому что дети играю в садике или школе. Иначе у него будет недостаток в этом, а так ты владеешь информацией, владеешь ситуацией. А так он, отжался и поиграл, он доволен, я доволен».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Игорь СТОЛЯРОВ, руководитель проекта Игры Будущего

● Вопрос: Бойцы участники - действительно профессиональные бойцы? Какого уровня они будут? Комментарий: «Наш ростер отрабатывал UFC Russia. Это был селективный подход, очень серьезная воронка. Это профессиональные бойцы ММА, которые были селективно отобраны нашим подрядчиком из различных регионов страны».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Никита НАГОРНЫЙ, олимпийский чемпион

● «Когда мне впервые рассказали про фиджитал-единоборства, я вообще не понимал, как это все это будет происходить, в голове вообще не было никакого представления, - признался Никита Нагорный. - Но я приехал на турнир, зашел в октагон - там мониторы и джойстики, все это опускается, а затем поднимается. Смотришь и понимаешь: ты попал в будущее! Как это вообще можно было придумать и реализовать! Уверен, такие соревнования должны проводиться и дальше».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Алексей СТОЛЯРОВ, блогер

● «В последнее время много ребят-звезд идут в октагон, а многие спортсмены пробуют себя в медийных лигах. Это невероятно круто с точки зрения коллаборации аудиторий. Гейминг и компьютеры захватили у молодежи очень много времени. И если родители говорят: «иди займись чем-то другим», то теперь этому можно легко найти объяснение: «я тренируюсь». Это тот самый ключ для молодых, чтобы они совершенствовали себя как в гейминге, так и в спорте», - подытожил Алексей Столяров.

Владислав Ершов, спортивный директор «Игр будущего»

● «Со стороны молодых спортсменов был большой интерес, они хотели попробовать что-то новое. Формат новый, и дальше будет только больше. У нас намечается серия тестовых мероприятий, будем наращивать обороты, увеличивать количество участников, - рассказал Ершов. - Перед нами стоит задача - создать и развить новое движение, объединить цифровую и физическую активности. Мы хотим привлечь на свою сторону киберспортсменов, у которых уже сформировалось устойчивое сообщество, у них проводятся крутые мероприятия. Хотим им показать немного другую сторону, чтобы они занялись и классическими видами спорта. Для молодежи это возможность заявить о себе, быть профессионалами в обеих дисциплинах».

Соревнования открылись фиджитал-гонками в картинг-центре ТЦ Kazan Mall. В них приняли участие 8 команд, состоящих из 2 пилотов. Участники в формате эстафеты прошли 20 кругов в заезде на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора. По результатам в обоих сегментах победу праздновала казанская команда EK-ALGA, за которую выступали Борис Гарифуллин и Михаил Стаценко. Они выиграли с большим отрывом в 21 секунду.

Во время подсчета результатов экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин сыграл специально подготовленный DJ-сет, а затем провел заезд с одним из победителей фиджитал-гонок. «На самом деле именно из этого состоит порядка 80% подготовки пилота. Так что, в виртуальном мире я тоже умею ездить», — отметил Мазепин.

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

В рамках мероприятия также состоялся шоу-заезд с участием стримеров Дмитрия Ликса (dmitry_lixxx), Ильи Яцкевича (exile) и Александра Парадеева (paradeevich), блогера Марата Кашапова, топовых автогонщиков программы SMP Racing Алексея Басова, Сергея Сироткина, Виталия Петрова и Виктора Шайтара.

Виталий Петров, гонщик

● «Было интересно совместить виртуальное и реальное в таком формате, - признался после заезда Виталий Петров. - Думаю, любопытно было и стримерам, которые играли на симуляторе, но не ездили на карте. Обучение, подсказки - в общем, все было в соревновательном духе. Уверен, что у фиджитал-дисциплин есть будущее. Может, они даже заменят какие-то традиционные виды спорта. Плюс фиджитал-игр в том, что они доступны. В тех же гонках не нужно покупать спортивные автомобили - есть картинг. И я уже не говорю про симуляторы. Такие соревнования можно проводить по всей стране».

Источник фото: Пресс-служба Игры Будущего

Сергей Сироткин, гонщик

● «Впечатления весьма позитивные, получилось классное мероприятие, - поделился эмоциями Сергей Сироткин. - Автоспорт - сложная дисциплина, где всегда присутствует напряжение. Но соревнования такого формата создают дружелюбную атмосферу и объединяют участников. Такие турниры привлекают больше внимания к автоспорту, пусть даже через любительские дисциплины, и это здорово. С такого карта любой ребенок может начать карьеру и вырасти в профессионального пилота».