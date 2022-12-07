➢ 9-10 декабря в Казани пройдут соревнования по фиджитал-хоккею,

➢ спортсмены сначала сразятся в NHL 22 в режиме Threes Eliminator, а затем выйдут на лед и сыграют по правилам хоккея 3*3,

➢ участвуют четыре команды: казанская «Ак Барс», московская «Cosmos», казахстанская «Barys Cyber Team» и команда блогеров «Naebski»,

➢ победитель турнира по фиджитал-хоккею получит 1,25 млн рублей.

9 декабря в Казани стартуют соревнования по гибридному хоккею в рамках турнира Фиджитал Игры. Если для любителей гонок фиджитал формат картинг + Assetto Corsa оказался знакомым, а фанаты смешанных единоборств были приятно удивлены динамичной картинкой Mortal Kombat 11 + ММА, то теперь настало время фиджитал-хоккея. Сначала игроки сразятся в NHL 22, а потом выйдут на лед и проведут матч в формате 3*3. Счет в игре на приставке станет стартовым для реального хоккея.

Уже известно, что участниками Игр станут казанская команда «Ак Барс», московская «Cosmos», казахстанская «Barys Cyber Team» и команда блогеров «Naebski». В новом фиджитал-формате можно будет увидеть таких звезд как Максим Труханов, дважды чемпион России по хоккейному симулятору NHL 21; Дмитрий Обухов, трехкратный обладатель Кубка Гагарина; Ярослав Кузьмичев, хоккейный YouTube блогер, и многих других. Полный состав участников будет объявлен в ближайшее время.

«Вся команда очень ждет этот турнир, серьезно готовимся, – сказал капитан и нападающий команды “Cosmos” Антон Борко. – Ранее не доводилось принимать участие в таких форматах, но от этого становится только интереснее. Что касается кибер части, то у нас в составе есть игроки, хорошо подготовленные именно в этой дисциплине. Уважаемые любители спорта и киберспорта, приходите на фиджитал-хоккей, будет жаркая заруба на приставке и на льду!»

Победитель турнира по фиджитал-хоккею получит 1,25 млн рублей.

Фиджитал-хоккей станет заключительным в программе Фиджитал Игр в Казани в 2022 году. Информацию о регламенте соревнований можно найти на сайте