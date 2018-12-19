Арсений «ArsZeeqq» Усов: Жду, что Virtus.pro поборется за победу на TI9 - Советский спорт
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    • Киберспорт19 декабря 2018 21:00Автор: Новиков Иван

    Арсений «ArsZeeqq» Усов: Жду, что Virtus.pro поборется за победу на TI9

    Тренер Virtus.pro по Dota 2 рассказал об изменениях в команде и отношении к критике со стороны зрителей

    — Привет! Последний турнир года Megafon Winter Clash, к сожалению, закончился не лучшим образом для VP. Но можно ли выделить какие-то положительные моменты?

    Турнир мы закономерно проиграли это да, но плюсы тоже можно найти. И главное то, что мы попробовали много разнообразных тактических схем и вынесли много полезной информации после проведенных матчей.

    — Как долго продлится отпуск, в который ушла команда?

    Наконец-то у парней будет время полноценно отдохнуть после The International. Но уже в начале января собираемся на буткемпе и активно играем кланвары каждый день. Время у нас есть.

    — После победы на мейджоре сказал, что это «просто чудо». Победа Virtus.pro в Куала-Лумпуре стала в какой-то степени неожиданностью?

    Честно говоря, я просто поскромничал, не более того. Неожиданностью это сложно назвать, ведь на тот момент мы были единственной командой, которая могла справляться с Team Secret. Конечно, где-то повезло, но не могу сказать, что победа далась случайно.

    — Немного о тебе. Первые месяцы в коллективе ты охарактеризовал как «конфетно-букетный» период. Как проходит взаимодействие с игроками по его окончанию?

    — Ребята больше не смотрят на мою работу, не пытаются ее оценить, а уже полноценно дают обратную связь по конкретным идеям и предлагают какие-то изменения. Полностью наладились наши профессиональные отношения. Наверное, «конфетно-букетный» так и кончается (смеется).

    — Расскажи, насколько сильно изменилась внутренняя химия команды в новом сезоне?

    С моим приходом изменилась система работы в команде. Раньше Алексей и Рома (Solo и RAMZES666 — прим) не всегда могли найти компромисс относительно того, как надо играть в доту. В настоящий момент мы с Ромой занимаемся всем этим, а Лёха видит, что у нас получается, и поддерживает нас. Теперь рабочая цепочка налажена.

    — Какие-то глобальные изменения еще предстоят?

    Ничего масштабного не предстоит. Команда сыгранная, показывает результат. Уверен, что можем больше. После выхода нового патча стало интереснее и нам, и рядовому болельщику — много новых метовых героев.

    — Как тебе мета 7.20? Насколько она устраивает тебя и команду?

    Игра стала намного динамичнее. Это как раз то, что любят ребята из моей команды. Быстрая дота, выстроенная по кирпичикам. Главная особенность — оценка игрового темпа и работа с ним, путём пика определенных героев и новой айтемизацией.

    — Три лучших героя для про-доты в текущем патче?

    Sand King, Dark Seer и Centaur Warrunner. Каждый из них может стоять на линии один.

    — На тебя приходится большая часть критики в сторону команды. Можно ли назвать тренера ArsZeeqq новым громоотводом команды?

    Ну если меня так называют, то я не против принять эту ношу. Я отношусь к конструктивной критике хорошо. К неконструктивной — с пониманием. Так происходит из-за того, что я новый человек в команде и люди автоматически видят проблему во мне и ни в ком ином, поскольку так банально проще со стороны зрителя.

    Вот бывает, задает мне вопрос про конкретный игровой момент какой-либо комментатор или аналитик, я ему отвечаю и объясняю, почему был сделан именно такой выбор, и они полностью начинают понимать мои действия и поддерживать. Возможно стоит спросить и услышать ответ, прежде чем обвинять в некомпетентности.

    — В заключение — пару слов об ожиданиях от следующего года. Каким станет 2019 для киберспортивной Дота 2 и для игры в целом?

    Не люблю загадывать о чем-то в этом роде; особенно когда мы играем в игру от Valve, которые, в свою очередь, могут сделать все что угодно и невероятно удивить. Лично я жду, что мы поборемся за победу на TI.

    #Virtus.pro#Киберспорт#Dota 2
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