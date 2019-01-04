Мейджор по Dota 2 и региональные лиги: главные киберспортивные турниры января

Киберспорт 04 января 2019 20:22 Автор: Новиков Иван

Уже через несколько дней ведущие киберспортивные команды мира вернутся на соревновательную арену

CS:GO Minor Championships

С 16 по 26 января в польском городе Катовице пройдут четыре региональные квалификации, которые определят участников мейджора Intel Extreme Masters. Отличие от предыдущих турниров лишь одно — помимо двух лучших команд из каждой региональной зоны, шанс попасть на главный ивент сезона получат также бронзовые призеры «майноров»; в специальном стыковом турнире четыре клуба разыграют еще две путевки в финал.

Первыми участников IEM Katowice определят коллективы СНГ и Европы. Среди восьми русскоязычных команд фаворитами выглядят AVANGAR и Team Spirit, однако обновленные Gambit или pro100 под руководством легендарного тренера Арсения «ceh9» Триноженко с этим явно не согласны. Не менее интересно будет понаблюдать за легендами СНГ в составе UnderPressure или очередной попыткой Winstrike вернуться в мировой топ.

В Европе безусловным фаворитом является mousesports (5-е место в рейтинге HLTV), а в рамках стартующих 22 января майнорах азиатского и американского регионов стоит выделить Renegades, NRG Esports и новую пятерку Финна «karrigan» Андерсена Envy.

The Bucharest Minor Dota 2

Уже в этот понедельник сезон продолжат игроки в Dota 2. Второй майнор-турнир серии Pro Circuit 2018/19 пройдет c 9 по 13 января в Бухаресте, а главным призом традиционно станет путевка на мейджор-турнир, участие в котором примут лучшие команды из всех основных регионов.

The Bucharest Minor примет восемь коллективов, среди которых нынешние чемпионы мира OG и участники первого мейджора сезона от СНГ Gambit Esports. Вместе с ними за чемпионство поборются Ninjas in Pyjamas, Keen Gaming и EHOME, а также TEAM TEAM, BOOM ID и Playmakers.

Интересно, что оба фаворита предстанут в Бухаресте в обновленных составах; Gambit сменили связку саппортов на опытного Артема «fng» Баршака и молодого Immersion, а OG после расставания с Pajkatt все еще находятся в поисках нового керри. Что ж, тем ярче будет конкуренция со стороны менее опытных коллективов.

The Chongqing Major

Лучшая команда турнира в Бухаресте присоединится к 15 победителям квалификации из шести регионов в китайском городе Чунцин. На кону, как обычно — миллион долларов и рейтинговые очки, по которым на финише сезона определят участников The International.

Оставить трофей в Китае будут пытаться Vici Gaming и PSG.LGD — после топ-8 мейджора в Куала-Лумпур оправдаться перед фанатами победой на домашнем турнире было бы очень кстати. Впрочем, соперников у представителей Поднебесной достаточно; финалисты прошлого мейджора Team Secret с Virtus.pro, западные гранды в лице Evil Geniuses и Team Liquid, «темные лошадки» из Азии и Америки.

Турнир пройдет с 19 по 27 января, однако формат проведения до сих пор неизвестен. Так или иначе зрителей наверняка ждет россыпь ярких противостояний и высококлассных матчей, который позволят The Chongqing Major оставить свой след в истории Dota 2.

PUBG Europe League 2019 Phase 1

Одним из последних событий соревновательного PUBG в 2018 стал отборочный турнир региональной европейской лиги в Минске. В конце января (точная дата пока не называется) десять лучших команд той квалификации и шесть приглашенных грандов начнут первую фазу PUBG Europe League.

Матчи высшего дивизиона Старого Света будут проходить в течение нескольких недель, турнир завершится в марте. Всего PEL 2019 состоит из трех стадий, после чего сильнейшие коллективы отправятся на финальный международный турнир PUBG Global Championship. Из 16 участников главной европейской лиги сразу пять представляют СНГ-регион; помимо приглашенной напрямую Natus Vincere, участие в первой фазе примут Jokers, Red Diamonds, M19 и Alpochinki.

Подобные турниры в январе также примут другие регионы; собственные лиги получили США, Китай и Южная Корея. Кроме того, с 10 по 12 января в Макао пройдет Asia Invitational с призовым фондом в полмиллиона долларов, в котором сыграют коллективы из шести стран Азии.

LoL European Championship Spring 2019

Русскоязычные команды по League of Legends выходят из отпуска позже всех и начнут сезон лишь 16 февраля — это связано с реорганизацией Континентальной Лиги, которую планируется сделать закрытой (второй по значимости дивизион Лига Претендентов был упразднен). А вот лучшие клубы всех других регионов готовы вступить в борьбу за весеннее чемпионство и путевку на Mid-Season Invitational уже в середине января.

Любопытнее всего выглядит европейская LEC, которую перевести на франшизную систему успели в конце прошлого года. Участие в турнире примут 10 команд, среди которых финалисты последнего чемпионата мира Fnatic и полуфиналисты G2 Esports. Перейти в новую лигу смогли и другие лидеры Старого Света — Schalke 04, Team Vitality и Splyce, однако сразу четырем коллективам EU LCS места в закрытом дивизионе не нашлось.

На четыре дня раньше — 14 января — стартуют региональные лиги в Китае и на Тайване, а в среду первые матчи проведут команды из Южной Кореи. Чуть позже, 26 января, откроется американская LCS. До конца месяца в борьбу за региональное первенство также включатся представители Турции, Японии, Южной Америки и других основных кластеров Riot Games.

Rainbox Six Pro League Season 9

Менее чем через неделю стартует очередной сезон европейской лиги по шутеру от Ubisoft. R6 продолжает захватывать рынок СНГ, и выход в элитный дивизион Team Empire после уверенной победы в Challenger League (13-1 по матчам) тому только способствует.

Основными соперниками российской пятерки, большая часть которой выступала на Six Invitational 2018, станут победители того мирового форума PENTA и чемпионы прошлого сезона G2, недавно закрепившие успех на DreamHack Winter в Швеции. Всего в лиге восемь команд, которые разыграют $27,000 и две путевки на мировой финал, в котором примут участие представители Азии, а также Северной и Латинской Америки — эти региональные лиги также откроются в январе.

Стоит отметить, что девятый сезон профессиональной лиги Rainbow Six будет растянут на несколько месяцев; после первого круга команды уйдут на перерыв, связанную с проведением основной части Six Invitational 2019. Чемпионат мира в Монреале состоится в середине февраля, но региональные квалификации к турниру стартуют уже через полторы недели.