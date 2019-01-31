Inmate: Natus Vincere еще далеко до своего потолка

Киберспорт 31 января 2019 21:32 Автор: Новиков Иван

В преддверии региональных отборочных на третий мейджор сезона по Dota 2 аналитик студии RuHub рассказал о фаворитах, аутсайдерах и предстоящих матчах на новой версии игры

— Привет! Расскажи, с какими эмоциями ты подходишь к работе на этих квалификациях? Стоит ли ждать серии сенсаций или ярких игровых моментов?

— Привет. Скорее всего сенсаций уровня победы команды из SEA-региона в европейской квалификации точно не будет, но может быть кто-то из тёмных лошадок выстрелит.

— Отборочный турнир в каком из регионов лично ты назвал бы самым интересным в этот раз?

— Не могу выбрать между СНГ и Китаем. В первом случае мы увидим большое количество новых стаков; а у нас, как обычно, каждый может победить каждого. Во втором — восемь профессиональных команд, максимально мотивированных попасть хоть на одном из мейджоров в топ-3.

— Virtus.pro — безусловный претендент на победу в своем регионе? Насколько вероятно, что «мишки» могут каким-то образом пропустить третий мейджор?

— Опыта и личного исполнения должно хватать. Если не захотят что-то тестировать или если их не удивят каким-нибудь "минёром", то первое место у них отбирать некому. Но Gambit, The Pango и NAVI с ними точно повоюют.

— Если «рожденные побеждать» вновь пропустят мейджор, стоит ли считать это сигналом к каким-то изменениям в составе?

— Не думаю. Состав перспективный, и им далеко до своего потолка. Им есть куда расти — во многом это объясняет, почему они пропустили прошлые мейджоры.

— Что можешь сказать о двух составах Pavaga Gaming? Может ли белорусская команда надеяться на участие в турнирах DPC этого сезона?

— Скажу как обычно, что вероятность КРАЙНЕ МАЛА. Но на второй состав очень интересно будет посмотреть в реальных боевых условиях во время игр с коллективами тир-1 и тир-2 уровня.

— Китайские квалификации могут преподнести сюрпризы? Как, на твой взгляд, может измениться игра PSG.LGD после замены Somnus?

— Сложно сказать, найдёт ли команда свой стиль игры с новым мидером за такой короткий срок. Нужно ждать первых игр и смотреть за Xm. По поводу сюрпризов ответить сложнее — состав участников квалификации в Китае крайне силен, и заранее выделить фаворита мне очень трудно.

— Одну замену также сделали NewBee. JT способен поднять уровень команды до участия в турнирах Dota Pro Circuit?

— А вот тут всё скорее всего останется на уровне прошлых отборочных.

— Немного о вышедшем на этой неделе патче. Одинаково ли изменения игры влияют на команды из разных регионов?

— Этот патч можно назвать возвращением к истокам, потому под него не придётся сильно адаптироваться, руки и голова еще должны помнить. А так, обычно SEA, Европа и СНГ хорошо адаптируются к самому патчу, в то время как в Китае лучше находят имбовых героев.

— В списке победителей квалификаций на первый и второй мейджоры всего три расхождения. Почему это происходит? Насколько состав участников DreamLeague может быть похож на состав участников турнира в Чунцине?

— Происходит это из-за того, что слотов на каждый отдельный регион мало, а силы команд явно неравны. Так что состав участников DreamLeague может полностью повторить любой из ранее проведенных мейджоров.

— Кого бы ты назвал фаворитом европейских отборочных?

— Если выйдут не Secret и Liquid, это будет сенсация. Но их уровень игры к такому исходу событий привести не должен.

— Что должно произойти, чтобы в спор за путевки в Стокгольм включились OG?

— При просмотре игр OG я вижу не команду, а пять отличных соло-игроков. Возможно, им просто стоит дать еще немного времени, чтобы разобраться в себе и либо начать работать, либо «забить». Остается вариант, как и в прошлом году, начинать включаться в борьбу на квалификациях к The International.

— Fnatic и TNC остаются лидерами SEA-региона?

— Да, остаются. Основными конкурентами я бы назвал Mineski. Эта троица уже годами воюет за перспективные составы и слоты.

— Что можешь сказать о американских отборочных? Сможет ли кто-то навязать борьбу фаворитам NA или SA?

— Не сможет точно. Оба региона давно просели по уровню игры; поэтому те, кто катается на турниры, значительно обгоняют остальные команды в понимании игры.

— Об этом уже много говорили, но все же; насколько правильно проводить отборочные к мейджору на абсолютно новом патче (при том, что финальные ивенты проводятся на давно изученных)? Как тебе подобная система?

— Это нормально: все в равных условиях как на квалификациях, так и на турнире. Но если бы я занимался всем этим, то выпускал бы новую версию патча на неделю или две раньше, а также вернул бы турнирную+актуальную версию доты, чтобы мейджоры доигрывали на старой версии Dota 2.

— Как, кстати, тебе новая версия Доты? Есть ли изменения, которые «перевернут игру»? Какие новые тенденции игрового стиля можно отметить уже сейчас?

—Мне нравится, я вообще не очень привередлив. Пофиксили очевидную имбу (странно, что не хотфиксом, а только следующим патчем), добавили пару глобальных изменений с опытом и финансами. Так что жду небольшого увеличения продолжительности игры, но при явном превосходстве одной из команд получасовой осады базы произойти не должно.

— Насколько сильно в целом изменилась игра по сравнению с предыдущими крупными патчами?

— Серьезных изменений, наверное, не будет — лайны фармятся, леса стакаются. Если не будет каких-то трендов от команд на Spectre против Anti-Mage в каждой игре, то можно продолжить смотреть на 7.20 с припиской 7.21. Прошлый патч точно повлиял на игру сильнее, чем этот.

— Назови героя, которого максимально усилили, и героя, которого максимально ослабили в 7.21 (на твой взгляд).

— Мне нравится изменения Batrider, жду появления его в пиках. А в целом патч — усиление героев, поэтому больше всего пострадали те, кого разработчики просто не трогали.

— Наконец, пару слов о трансляции отборочных. Готовит ли студия RuHub что-то особенное и чем планирует удивлять во время эфиров?

— Ничего особенного на закрытые квалификации мы не готовим, сюрпризов ждать не стоит. Но мы намерены провести хорошую, качественную трансляция всех регионов, с детальным охватом СНГ и Европы.