Олег «RayzerGM» Кучин: У нас только одна задача на Six Invitational

Киберспорт 10 февраля 2019 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Новиков Иван

Уже завтра в Монреале стартует крупнейший турнир по тактическому шутеру Rainbow Six. За несколько дней до старта ивента мы побеседовали с тренером Team Empire, которая представит на чемпионате СНГ-регион.

— Добрый день! Расскажите, насколько сложно прошли для Team Empire квалификации на Six Invitational?

— Доброго времени суток. Не сказать, что все было по плану; были спорные и близкие матчи, но ребята молодцы и выложились по полной.

— Какой матч оказался самым важным на этих отборочных и почему?

— Мы выделяли LeStream Esport как довольно серьезного оппонента — у них в составе есть сильные стрелки, но переиграть нас в командных действиях они так и не смогли.

— Можете поделиться с нами деталями подготовки команды к самому Six Invitational? Как действовала команда, начиная с завершения квалификаций и до отлета на турнир?

— В принципе, все как обычно. Играем праки с другими командами, обсуждаем какие моменты нам нужно изменить, готовимся к оппонентам с которыми будем играть в группе. Восьмого февраля вылетели в Канаду.

— Насколько удачной можно назвать жеребьевку группового этапа?

— Мы не выделяем отдельно взятые команды. Это крупнейший LAN-турнир в Rainbow Six: Siege, и все будут стремиться выиграть. Скажем так — наша сетка «рабочая».

— На какие аспекты направлена подготовка за неделю перед турниром? Что самое важное в последние дни для игроков и команды?

— Пожалуй, главное для наших игроков — подготовиться морально; осознать, на какой турнир мы едем, и сколько усилий было для этого затрачено. Так сказать, нужно «подготовить голову», и все будет хорошо. Тем более, что некоторые из игроков Team Empire уже выступали на Six Invitational в прошлом году.

— Сейчас перспективы российской команды выглядят лучше, чем год назад?

— Это абсолютно другая команда; те игроки давно перешли на новый уровень и готовы бороться за чемпионство.

— Какие задачи вы как тренер ставите перед командой на Six Invitational? Какой результат можно будет назвать успешным?

— Задача должна быть всегда одна — это победа, хотя я не любитель загадывать что-то заранее. Могу сказать лишь, что мы выложимся на 200%, и пускай кто-то попробует нас остановить.

— Пару слов о вас; как считаете, насколько изменилась игра Team Empire после появления тренера?

— У ребят уже есть свой стиль игры, и мы решили, что кардинальные изменения ни к чему хорошему не приведут. Моя задача — настроить команду морально и перед матчами собрать информацию о команде противника. Конечно, на тренировках мы вносим коррективы в игру, обсуждаем спорные моменты; старых проблем стало значительно меньше.

Просто ребята понимают чем они занимаются и стремятся повышать свой уровень, каждый прикладывает максимум усилий, чтобы стать ближе к совершенству. Как лично, так и командно.

— Большое спасибо за интервью, удачи на турнире! Напоследок — небольшой месседж болельщикам Team Empire и R6 в СНГ.

— Большое спасибо всем фанатам нашей команды за поддержку. Будем стараться достойно выступить на высочайшем уровне rgmYO

Фото — Liquipedia, Team Empire