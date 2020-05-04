Смолов и Кокорин тренируются по 10 часов в день. Но речь о Counter-Strike, а не футболе

На самоизоляции спортсмены чувствуют себя особенно необычно, ведь они вынуждены целыми днями сидеть дома, а не постоянно тренироваться и летать на выезды. В такой обстановке кто-то проводит время с семьей, кто-то старается уехать подальше от города, а кто-то не вылезает из компьютерных игр. Главным развлечением для многих спортсменов стал старый добрый Counter-Strike. Для тех, кто последние лет 15 лет был «в танке» - это игра в формате шутера, где игроки делятся на две команды по 5 человек. Задача террористов – обеспечить взрыв бомбы, а спецназу требуется обезвредить захватчиков и взрывное устройство. Матч проходит до 16 раундов, взятых одной из команд. Призовой фонд главных турниров по этой дисциплине составляет 1 миллион долларов, а прямые трансляции в интернете смотрят более миллиона человек одновременно.

300 ТЫСЯЧ ЗА ПОБЕДУ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТУРНИРЕ

Об интересе футболистов к Counter-strikeбыло известно давно. Многие игроки рассказывали, что часто берут компьютер с собой на сборы и играют с партнерами в свободное время. Турнирный организатор WePlayрешил объединить футболистов для участия в благотворительном турниреWeStrikeCorona, средства от которого пошли на помощь людям во время эпидемии коронавируса. В online-соревновании, проходившем в формате до двух побед по олимпийской системе,такие игроки, как Федор Смолов, Александр Кокорин, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и другие, объединились в команды со своими друзьями, взяли в руки мышку и клавиатуру и вышли на поле виртуальных сражений. Победу в турнире одержала команда Кокорина, в которой, кроме самого нападающего «Сочи» играл также его брат Кирилл. Причем уровень игры футболистов удивил даже бывалых геймеров. Микс Кокорина явно готовился к турниру, проводил тренировки - чувствовалось командное взаимодействие, игроки применяли различные тактики на всех картах, использовали гранаты для помощи во взятии раундов, да и уровень стрельбы также был на высоте. У форварда южан и вовсе было наиграно почти 100 часов за последние две недели, то есть по 8-9 часов в сутки. За весь турнир beginners, как называлась команда Кокорина, не отдали соперникам ни единой карты: в четвертьфинале расправились со сборной Смолова, а в полуфинале победили партнеров полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко. В решающем матче Кокорин и компания также всухую обыграли команду полузащитника «Балтики» Алана Чочиева со счетом 2:0. В интервью блогеру Евгению Савину, Кокорин рассказал, что выписал партнерам по команде премии за победу в размере 300 тысяч рублей.

НЕОБЫЧНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ «АК БАРСА» И «ТРАКТОРА»

Хоккеисты также не отстают от своих футбольных коллег в киберспорте. Представители «Трактора» и «Ак Барса» решили провести свой шоу-матч в CS:GO. Защищать честь челябинского киберспорта вышли Александр Шаров, Виталий Кравцов, Андрей Ерофеев, Марсель Шолохов и Данил Мокрушев. «Ак Барс» здесь представляли Иван Емец, Артем Галимов, Никита Лямкин, Камиль Фазылзянов и Михаил Фисенко. Игра проходила на расслабленной волне, но желание победить также никто не отменял. На первой карте активнее начал «Трактор», поведя 11:1, но во второй половине Казань организовала камбэк и даже почти сравняла счет - правда, в решающий момент «медведи» все же оказались сильнее. На второй карте челябинцы учли свои ошибки, с ходу захватили преимущество и своего уже не упустили, одержав легкую победу со счетом 16:5. В послематчевом интервью Михаил Фисенко отметил силу соперника и предложил обратиться к главному тренеру своей команды, чтобы улучшить тактическую составляющую игры казанцев.

- Соперник был более сплоченный и организованный, они действовали вместе, у нас все часто бегали в разные стороны. Нам нужно еще поработать над тактиками, может быть, Дмитрию Вячеславовичу Квартальному позвонить, что-то тоже подскажет, - отметил форвард «Ак Барса».

БРАЗИЛЬСКАЯ САМБА ПРОТИВ КОРОНЫ

В Бразилии футболисты также любят проводить время за компьютером. Давно известно о пристрастии Неймара к Counter-Strike. Впрочем, не он один прекрасно стреляет не только по «девяткам» футбольных ворот, но и по соперникам на карте. Бразильская киберспортивная организация FuriaeSportsтакже организовала благотворительное мероприятие в поддержку больных коронавирусом. В мини-турнире принимали участие сам нападающий «ПСЖ», полузащитник «Барселоны» Артур Мело, молодое дарование из «Реала» Винисиус Джуниор, хавбек «Милана» Лукас Пакета, а также Габриэль Жезус из «Манчестер Сити». Составы были разбавлены игроками основного состава «хозяев турнира» и другими известными представителями бразильского медиапространства. У мероприятия, ожидаемо, были отличные рейтинги (португалоговорящее сообщество в этой дисциплине входит в топ-3 по количеству в мире), а пожертвования пользователей позволили собрать на борьбу с эпидемией 24 тысячи реалов (330 тысяч рублей). Действующие лица тоже не отставали, радуя поклонников отличной игрой. Только посмотрите, как Неймар «вынес» четверых в одном из раундов.

СМОЛОВ В КОМАНДЕ КРИДА

На карантине не только у спортсменов много свободного времени. Звезды отечественного медиапространства также используют возможность побольше уделить времени любимой игре. Егор Крид практически каждый день проводит прямые эфиры на своем канале на Twitch(социальная сеть, позволяющая автору транслировать игры, а зрителям – смотреть и комментировать происходящее), где стабильно собирает аудиторию в 5-7 тысяч человек одновременно. Рэпер часто приглашает известных гостей, устраивая различные шоу-матчи. Например, недавно бывший резидент лейбла BlackStar объединился с представителями стримерского сообщества, разбавив состав профессиональным игроком команды VirtusPro Дауреном Adren Кыстаубаевым и форвардом «Сельты» Федором Смоловым. Противостояла звездному миксу сборная, собранная легендарным в прошлом игроком, победителем турниров серии Major и экс-капитаном команды NatusVincere – Даниилом Zeus Тесленко. Несмотря на то, что полупрофессионалы смогли навязать упорную борьбу соперникам на первой карте, итоговая победа все же досталась парням с 15-летним киберспортивным опытом выступлений на высшем уровне. Смолову хорошо выступить не помог даже инвентарь в CS:GO, стоимостью почти 2 миллиона рублей, включающий в себя дорогие винтовки, несколько элитных ножей и перчаток.